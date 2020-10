Kubvá s Apostalon se zapojí do mezinárodní plavecké ligy. ‚Někdo je horší, někdo atakuje rekordy,‘ sledují

Pro další čtyři týmy v sobotu začne Mezinárodní plavecká liga. Ta se změnila z celosvětové Tour na měsíční turnaj, který se koná v Budapešti. Do tamního bazénu se dostanou i jediné české plavkyně v soutěži, kraulařka Anika Apostalon a znakařka Simona Kubová. Budapešť 7:34 24. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Znakařka Simona Kubová | Foto: Stefan Wermuth | Zdroj: Reuters

„S Anikou máme hned první závod, protože naše týmy přiletěly současně v pondělí. Jsme nasazené do štafety 4x100 kraul a 4x100 polohově,“ říká pro Radiožurnál Simona Kubová.

Zatímco Kubovou vzal na hostování tým Tokia, Aniku Apostalon angažovalo Toronto. Celkem čtyři celky včetně těchto dvou se budou od soboty až do pondělí utkávat v různých závodech.

„Těším se na to, ale vůbec nevím, jak to dopadne. Strašně mě zajímá, kdo trénuje, jak trénuje,“ je na závody natěšená Anika Apostalon.

Dosavadní výkony hlavních hvězd nebyly vždy suverénní, třeba domácí superstar Katinka Hosszúová lehce ztrácela. Zato jiní navzdory koronavirové pauze předvádí časy, jako kdyby žádné problémy s tréninkem neměli.

„Někdo plave skvěle, někdo hůř. Zrovna u mě, znakařky, plavou dvě na hranici světových rekordů,“ líčí Kubová o konkurenci. Podle ní však nelze zobecňovat.

„Jestli se to úplně liší stát od státu, to se úplně říct nedá. Třeba Siobhan Haughey, která trénuje v Americe, ale je z Hong Kongu, tak už v březnu říkala, že odletěla do Hong Kongu, kde mohla trénovat,“ vysvětluje Kubová rozdílné podmínky, které můžou hrát při závodech Mezinárodní plavecké ligy v Budapešti roli.