Seemanová s lámáním rekordů nepočítala, nakonec ale mítink Mezinárodní plavecké ligy ovládla

Nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová překonala na mítinku Mezinárodní plavecké ligy v Neapoli tři národní rekordy. Nejlepší česká kraulařka navíc ovládla závod na 400 metrů volným způsobem. Svými výkony Barbora Seemanová hodně pomohla týmu Iron, za který plave, a který se pohyboval na hraně postupu do semifinále. Praha 14:30 1. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká plavkyně Barbora Seemanová | Foto: Kim Hong-Ji | Zdroj: Reuters

„Primárně mi šlo o to, abych získala co nejvíce bodů pro tým. Když jsem doplavala první, ale nebyl to dobrý čas, tak jsem se radovala, protože jsem věděla, že to tým zase posune,“ řekla na online tiskové konferenci Barbora Seemanová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Barbory Seemanové po mítinku Mezinárodní plavecké ligy

Mimořádný víkend na závodech v Neapoli odstartovala česká plavkyně vítězstvím na trati 400 metrů volným způsobem. Čas 4:02,09 navíc znamenal nový národní rekord v krátkém bazénu. Nejlepší český čas pak o den později zaplavala i na poloviční trati a také na stovce.

„Nepředpokládala jsem, že budu plavat okolo osobáku, takže jsem vlastně nevěděla, jaké jsou moje české rekordy. Na krátkém bazénu jsem naposledy plavala před rokem. Když jsem dohmátla, říkala jsem si ‚to bylo nějaké rychlé, to bude určitě nějaký rychlý čas‘. A pak jsem se koukla na mobil a Péťa (Petra Škrábalová, trenérka – pozn. red.) mi z domova psala, že jde o český rekord,“ pousmála se Seemanová.

Další rekord! Barbora Seemanová je k nezastavení! V mezinárodní plavecké lize Češka opět vítězí a navíc novém národním maximu na 400 m volný způsob.



⏱ 4:02,09 #ceskeplavani #iswimleague #record pic.twitter.com/FXqhyXcpeY — Český olympijský tým (@olympijskytym) September 26, 2021

Závody Mezinárodní plavecké ligy pro ni navíc byly speciální tím, že ji poprvé právě trenérka Petra Škábová nedoprovázela. O tréninkový proces se stará hlavní trenér týmu Iron Luka Gabriel, se kterým Škábová dopředu všechno podstatné prokonzultovala.

„S Péťou jsme byly stále v kontaktu, dávala mi rady do tréninku, hodnotily jsme závody. I když jsme spolu nebyly fyzicky, stále jsme spolu na dálku komunikovaly,“ řekl Seemanová.

Závod v Neapoli nakonec skončil pro tým Iron úspěšně, v základní části sice skončil jednu příčku za přímým postupem do semifinále, v souboji o poslední dvě postupová místa ale předčil New York Breakers a Tokio Frog Kings a může se tak těšit na pokračování letošní sezony mezinárodní plavecké ligy.

Do další fáze soutěže postoupily se svými týmy i Simona Kubová a Anika Apostalon.