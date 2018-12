Není to jen o věku, říká třináctiletá medailistka z plaveckého mistrovství světa I-čchun Wang

Možná byste od odhadem pěti tisíc diváků v hale čekali ještě větší jásot, ale není se čemu divit - tohle je pro I-čchun Wang první velká domácí akce, takže ještě ji pořádně neznají. I tak jí ale při závodě hodně fandí.

„Já jim za to samozřejmě moc děkuju. A jestli se jim můj výkon líbil, tak jsem jim doufám alespoň trochu vrátila jejich podporu. Víte, je mi sice 13 let, ale jak můžete vidět, tak už jsem docela vyrostla. Není to jen o věku“ vysvětluje se smíchem I-čchun Wang.

Mladá plavkyně má ramena, jako když se navléknete do výstroje na americký fotbal, a tak věk poznáte leda v rysech obličeje. Přesto se dokázala dostat do finále na 50 metrů motýlek.

„Finálko? Cože? Zase na druhou stranu takových rychlokvašek tady bylo, i v Česku jsme měli strašně moc dobrých lidí ve třinácti v patnácti. Uvidíme, kde bude třeba za čtyři roky. Plavat ve třinácti padesátku není podle mě úplně dobré, protože by měla plavat dvoustovky nebo čtyřstovky, aby se měla kam posouvat rychlostně,“ myslí si Simona Kubová.

„V mladším věku by se v tréninku ještě nemělo objevovat tolik rychlosti. Já si třeba neumím představit, že bych ve třinácti valila jako pětadvacítky na maximum. Má se dbát na techniku,“ vysvětluje Kubová.

I v Česku jsou případy, kdy by na mistrovství mohli jet závodníci, kteří ještě ani zdaleka nejsou dospělí. Už dva roky zpátky třeba byla na světovém šampionátu Barbora Seemanová, teď osmnáctiletá. Ale není to pravidlem.

„Nějaké striktní pravidlo nemáme, je to vždycky na dohodě s osobním trenérem konkrétního závodníka. Ale je pravdou, že dáváme přednost tomu, aby plavci v klidu dokončili juniorskou kategorii, soustředili se soutěže v juniorech a teprve potom se zúčastnili nějakého šampionátu dospělých,“ vysvětluje šéftrenér reprezentace Vlastimír Perna.

Ale nikdo z nich není tak dobrý jako Wang, a tak je pro ně lepší plavat mezi juniory o medaile než sbírat 30. místa mezi dospělými.