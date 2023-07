Pro některé vrchol sezony, pro jiné trénink. České plavecké mistrovství brali reprezentanti jako přípravu

„Jsme v plné přípravě, závody tady mám tréninkové. Je to taková předpříprava a vyladění posledních detailů, nazvala bych to zkušebními závody,“ říkala po svém prvním ze dvou startů na domácím mistrovství aktuálně nejlepší česká plavkyně Barbora Seemanová.

Podobný přístup jako ona zvolila většina reprezentantů jako Simona Kubová nebo Tomáš Franta. Ten sice plaval více disciplín, ale jako znakař se objevil i na startu motýlkové padesátky.

„Dávám si to podle nálady a podle chuť, co si chci zaplavat. Nechci na závodech dělat jen znak, chci být trošku všestrannější. A navíc když o nic nejde, tak si dám rád i jiné starty,“ říká Franta.

Stejně jako blížící se mistrovství světa to prestiži domácího šampionátu příliš nepřidává. Ale když je vrchol sezony za dva týdny, nic jiného reprezentantům prakticky nezbývá. Přesto se právě Franta na finále jednoho závodu pořádně vyburcovat musel.

Ačkoliv jsou mimo bazén s Janem Čejkou velcí kamarádi, když se střetnou v závodě na znak, je to vždy velký souboj. Na padesátce byl tentokrát rychlejší právě Franta.

„Popravdě jsem úplně nevěděl, co se dělo. Když jsem viděl jak po doplavání majznul do vody, myslel jsem, že to bylo radostí. Pak jsem se otočil a zjistil jsem, že jsem vyhrál,“ usmíval se Franta.

Domácí šampionát i přes nepříliš velkou kvalitu zaplavaných časů nabídl spoustu zajímavých soubojů. Pro reprezentanty sice o příliš velkou akci nejde, pro ostatní plavce je to ale jednoznačně vrchol sezony. Jeden z nejúspěšnějších klubů mistrovství byl ten pardubický.

„Tím, že je to pro většinu vrchol, větší váhu tomu dávají i reprezentanti, což bylo vidět třeba ve štafetách nebo v atmosféře. Pro nás v klubu jsou tituly, medaile a finálové účasti jsou ohromně důležité, protože dotace z města Pardubice, které je vlastně náš největší sponzor, se odvíjejí právě od výkonů na mistrovství republiky,“ říká trenér Martin Kratochvíl.

Pro většinu závodníků mistrovstvím sezona skončila. Pětici Seemanovou, Horskou, Kubovou, Frantu a Gracíka čeká za necelé dva týdny ještě světové klání v japonské Fukuoce.