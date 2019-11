‚Všichni tam chtějí medaili.‘ Mistrovství Evropy v plavání se zúčastní 16 Čechů, včetně šesti juniorů

Celkem šestnáct českých plavců bude závodit na evropském šampionátu v krátkém bazénu. Do Skotska tak v pondělí odletí největší výprava za poslední roky, a můžou za to především junioři. Na ně může být české plavání v posledních letech pyšné a začíná se to projevovat už i mezi dospělými. Praha 11:38 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Seemanová | Zdroj: Reuters

„Je jich opravdu dost. Se šesti jsem nepočítal, říkal jsem si, že budou dva, maximálně tři,“ říká k množství juniorských plavců ve výpravě dospělých na mistrovství Evropy šéftrenér reprezentačního A týmu Vlastimír Perna.

Jako prvního zmiňuje Jana Čejku, juniorského mistra světa i Evropy z tohoto roku, kdy byl jednu setiny sekundy od splnění limitu na olympijské hry. „Je mi líto, že to o jednu setinu sekundy nevyšlo. Přemýšlel jsem hodně dlouho nad tím, kde by se dala stáhnout, ale už jsem se přes to přenesl a makám dál. S trenérem se snažíme pracovat tak, abych zvládl plavat všechny tratě dobře, a byl jsem tak ve znaku variabilní,“ říkal před časem pardubický plavec.

Seemanová jako naděje?

Hlavní naděje na medaili jsou ale jiné, největší šance se dávají Barboře Seemanové. Jindy hodně opatrná devatenáctiletá kraulařka otevřeně říká, že by chtěla ve všech třech svých startech postoupit do finále: „Myslím si, že všichni, kdo tam jedou, chtějí medaili. Chci ji i já, a to z více závodů než jen z nadcházejícího mistrovství Evropy. Záleží na tom, jak se to všechno povede.“

Seemanová je jedním ze tří českých plavců, kteří mají zaplavaný olympijský limit a měly by to potvrdit i její výkony na šampionátu. To samé se čeká také od Simony Kubové a Jana Micky, který si ke své tradiční patnáctisetmetrové trati přidal ještě kratší čtyřstovku. Té aktuálně věří víc: „Těším se na obě disciplíny, ale momentálně jsem v takovém rozpoložení, že se necítím úplně nejlépe. Z toho důvodu bych aktuálně preferoval spíše čtyřstovku, protože je kratší a netrpěl bych na ní tak dlouho jako na patnáctistovce.“

Celkem bude české plavce čekat v Glasgow 35 startů v pěti závodních dnech. Nejlepší výsledek z Kodaně bude obhajovat polohovkářka Kristýna Horská, která byla v Dánsku pátá.