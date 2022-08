Mistrovství v plavání komplikoval otevřený bazén. ‚Někdy i narazím,‘ ztěžoval si znakař Čejka

Plavec Jan Čejka se na evropském šampionátu dostal hned ve své první diciplíně do semifinále a skončil v něm čtrnáctý. Na 200 metrech se navíc musel vyrovnat pro znakaře s velmi náročnými podmínkami, tedy s otevřeným bazénem a tím pádem i ostrým sluncem. „Na vnitřní bazény dělají světlé brýle a na venkovní tmavé. Se světlými bych to nedal, neviděl bych vůbec nic,“ vysvětluje v rozhovoru pro Radiožurnál Čejka. Řím 13:23 13. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český plavec Jan Čejka | Zdroj: Profimedia

„Je to o dost těžší, protože se nemám podle čeho řídit. Tak trochu se po dráze motám, někdy i narazím. Ale měli jsme pár soustředění venku, i mistrovství bylo venku. Takže jsem se na to trochu připravoval, snažil jsem se přijít na nějakou taktiku,“ vysvětlil Jan Čejka, v čem je hlavní znakařské úskalí v otevřených bazénech.

„A myslím, že na dvoustovce to nebylo špatné, moc jsem se nemotal a nenarazil jsem,“ dodal český plavec. S tamními podmínkami si poradil dobře. A ještě doplňuje, že pro venkovní areály je potřeba mít i speciální vybavení.

Konkrétně brýle. „Pomáhají tmavé brýle. Na vnitřní bazény dělají světlé a na venkovní tmavé. Se světlými bych to nedal, neviděl bych vůbec nic,“ říká Čejka, který ve své první distanci na mistrovství nakonec obsadil 14. místo.

Sám ale ví, že má navíc. Jeho osobní rekord, který je o čtyři sekundy lepší než semifinálový čas z Říma, by bohatě stačil na finálový postup a možná útok na medaili.

„Říkám si, že jsem tam mohl být, ale vlastně na to teďka nemám. Na druhou stranu je to pro mě i motivace. Vidím, že to není nemožné. Že je to na dosah. Že když se mi povede vrátit na časy osobních rekordů, tak tam šance je,“ tvrdí smířeně jednadvacetiletý talent.

Stejně jako před mistrovstvím světa ho i před evropským šampionátem zastavila v přípravě nemoc. Pardubický plavec se ve zbytku římských závodů bude soustředit na kratší tratě 50 a 100 metrů.

„Uvidíme, jak to půjde. Já se na to těším. Doufám, že padesátka nebo stovka by mohla být lepší než dvoustovka,“ uvažuje Čejka.