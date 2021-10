Seemanová věří, že na mistrovství Evropy v krátkém bazénu uspěje, i když jí více sedí padesátka

Na plavecký evropský šampionát v pětadvacetimetrovém bazénu odletí do ruské Kazaně jedenáct českých reprezentantů. Na titul letošní mistryně Evropy v dlouhém bazénu i finálovou účast na olympijských hrách v Tokiu bude chtít v náročné závodní sezóně navázat nejlepší česká plavkyně současnosti Barbora Seemanová. Praha 19:51 25. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Seemanová | Zdroj: Reuters

„Tak nějak jsem se naučila nastavit tělo do režimu, kdy je zvyklé furt závodit a podávat nějaké standardní výkony. Tím, jak jsem plavala v Plzni, jsem si ověřila, že jsme na dobré cestě a že by to mělo fungovat,“ říká k aktuální formě česká kraulařka a připomíná týden staré souboje, kdy na západě Čech proměnila v Českém poháru všechny starty v suverénní vítězství.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Barboru Seemanovu a Kristýnu Horskou před evropským plaveckým šampionátem

Přesto dál cítí, že své nejsilnější plavecké stránky dokáže prodat především v delším bazénu.

„Víc mi sedí padesátka, myslím si, že v technickém plavání jsem lepší než konkurentky ze zahraničí. Naopak trochu zaostávám v obrátkách a ve výjezdech, prostě v takových silových věcech, jelikož nejsem čistokrevný sprinter,“ vysvětluje.

Barboru Seemanovou čeká na kontinentálním šampionátu velká porce práce, na kraulařských tratích totiž poplave padesátku, stovku i dvoustovku. Důležité tak je, nechat si to nejlepší až do rozhodujícího souboje o medaile.

„Chtěla bych si nechat nějaké síly, hlavně v rozplavbách, kdy má člověk trochu rezervu. Tam bych nechtěla jet naplno, jelikož mám hodně startů. Pokud to půjde, budu v rozplavbách trochu taktizovat,“ říká Seemanová.

Horská: Krátký bazén mi sedí

Další výraznou aspirantkou minimálně na finálové umístění je v české výpravě čtyřiadvacetiletá olympionička Kristýna Horská. Před třemi týdny navíc korunovala výbornou formu na světovém poháru v Berlíně, na kterém vybojovala zlato na 200 metrů prsa a bronz v polohovém závodě na 400 metrů.

„Pětadvacetimetrový bazén mi hodně sedí, mám ho ráda. Přeci jen jsme na něm teď dva roky nezávodili, takže o to víc se těším, až se konečně utkáme na krátkém bazénu. Musím si dát pozor u prsové dvoustovky, tam je to hodně o výjezdech. Na těch se nyní tedy snažím hodně pracovat, abych získala co nejvíc síly,“ říká Horská.

Ambice má Horská opět vysoké znovu rozhodně vysoké Do tři tisíce kilometrů vzdálené ruské Kazaně se ale nijak zvlášť netěší.

„Tím, že budeme uzavření v bublině, se vlastně nemůžu ani nikam podívat, takže to prostě beru tak, že je to ‚bazén někde‘,“ dodává Kristýna Horská s tím, že se z důvodu proticovidových opatření šampionát poplave bez přítomnosti fanoušků.

