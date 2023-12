První česká medaile z mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Plavkyně Horská má bronz na 200 metrů prsa

Kristýna Horská se postarala o první českou medaili na plaveckém mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Otopeni. V Rumunsku získala bronz na 200 metrů prsa, poté co vylepšila svůj český rekord ze semifinále o dalších osmnáct setin na 2:19,63 minuty. Otopeni (Rumunsko) 19:16 8. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kristýna Horská získala v krátkém bazénu na 200 m prsa bronzovou medaili (ilustrační foto) | Foto: Gregory Shamus | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Šestadvacetiletá Horská byla před dvěma lety v této disciplíně na mistrovství Evropy v krátkém bazénu v Kazani o dvě desetiny čtvrtá, tentokrát už se mohla radovat z první velké medaile. Získala ji v sezoně, v níž v létě přišla o mistrovství světa v dlouhém bazénu, protože dočasně přestala vidět na jedno oko.

Horská, která v minulosti také podstoupila operaci srdce kvůli arytmii, se na medailovou pozici dostala po první obrátce a celý závod se pohybovala na druhé až třetí příčce.

Vedle suverénní Nizozemky Tes Schoutenové (2:16,09) ji nakonec předčila už jen Dánka Thea Blomsterbergová, za níž Horská zaostala jen o devět setin. Naopak před čtvrtou Dánkou Clarou Rybakovou-Andersenovou měla bezmála půlsekundový náskok.

„Strašně jsem si tento výsledek přála, ale věděla jsem, že to bude těžký souboj, že to bude strašně vyrovnané. Jsem šťastná, že se mi to povedlo,“ uvedla na svazovém facebooku.

Česká výprava se tak v Rumunsku raduje z medaile ještě před očekávaným startem obhájkyně stříbra na 200 metrů volný způsob Barbory Seemanové v její hlavní disciplíně.