Po pátém místu na stovce čekají plavkyni Kubovou další dvě tratě. ‚Snad se mi obě finále povedou,‘ věří

„Jsem poměrně spokojená. Je mi to samozřejmě trošičku líto, protože čas, který jsem zaplavala ve středu v semifinále, by mi stačil na bronz. Dala jsem do toho všechno, ale bohužel je z toho v uvozovkách až páté místo,“ posteskla si ve vysílání Radiožurnálu Simona Kubová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Simona Kubová byla na plaveckém mistrovství Evropy blízko medaili. Ta jí ale o pár deseti sekundy unikla

Posledních pár šampionátů se v jejím případě opakuje stále stejná situace - má natrénováno, ale ve finále to z mnoha různých příčin nevyjde. Před rokem a půl v Glasgow uklouzla na startovním bloku, teď ve stejném bazénu nepotvrdila čas, který zaplavala o den dříve.

„To, že mi to teď nevychází na medaili je prostě sport. Samozřejmě mi to je hrozně líto, ale mám štěstí v životě. Jsem zase o tři desetiny pátá, ale asi už jsem na to zvyklá. Hrozně mě to mrzí, ale teď už s tím neudělám nic. Snažila jsem se do toho dát všechno, což si myslím, že jsem udělala,“ líčila zklamaně Simona Kubová, která proti sobě měla navzdory blížícím se olympijským hrám ty nejlepší možné soupeřky. Přesto byla medaili nejblíž za posledních šest let.

„Mrzí mě, že časově jsem na to měla, ale jsou horší věci. Ještě mám před sebou dvoustovku a padesátku, tak doufám, že se mi finále na obou tratích povede. Páté místo v Evropě si ale myslím, že není tak špatné,“ dodala Kubová.

Zmíněnou dvoustovku poplave osmadvacetiletá znakařka již v pátek. Rozplavby začaly v 11 hodin českého času a Kubová v nich skončila pátá. Finále na této trati čeká českou plavkyni od 18.25 našeho času.