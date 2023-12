Potřetí v řadě stejný čas, to mě štve. Ale ze stříbra mám samozřejmě radost, říká plavkyně Seemanová

Česko získalo na mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu dvě medaile. Na bronz Kristýny Horské navázala poslední den šampionátu Barbora Seemanová, která na kraulařské dvoustovce doplavala pro stříbro. Otopeni (Rumunsko) 21:03 10. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavkyně Barbora Seemanová (vlevo) se stříbrnou medaili z dvoustovky na mistrovství Evropy v krátkém bazénu | Foto: Alexandru Dobre | Zdroj: ČTK / AP

Stříbrnou medaili jste obhájila znovu v čase 1:52,66 minuty a znovu jste vyrovnala svůj vlastní rekord v závodě, který jste nesmírně rychle rozjela…

Upřímně jsem trošku naštvaná, protože to je potřetí v řadě, co jsem zaplavala na setinu úplně stejný čas. Vím, že mám na to plavat trochu rychleji. Myslela jsem na to, ale po stovce mi vypověděly nohy a v poslední padesátce dnešního závodu jsem to odnesla.

Freya (Andersonová) má neskutečnou sílu, nechápu, jak to dělá. Jak jsem s ní opravdu moc chtěla bojovat, tak jsem pokazila techniku. Trošku mě to mrzí, ale ze stříbra mám samozřejmě velkou radost.

Přibližně na 150 metrech Freya Andersonová, která vám v tu dobu byla přibližně po stehna, najednou zabrala a smazala metr a půl. Tam přišel ten technický problém, o kterém mluvíte?

V podstatě ano. Celou dobu jsem si jela to svoje, nekoukala jsem napravo, nalevo. Věděla jsem, že nehledě na to, jak jedou holky vedle mě, musím jet to svoje, protože tak závodím nejlépe. Na posledních 35 metrech jsem Andersonovou viděla vedle sebe a věděla jsem, že v tu chvíli přichází ten boj. Nicméně už jsem to nezvládla dobojovat na první místo.

I tak je to velmi úspěšné zakončení sezony, která se vám velmi povedla. Kdybychom to vzali od mistrovství světa, které na dlouhém bazénu nevyšlo úplně podle představ, máte splněné tři olympijské limity. A ročník jste znovu zakončila stříbrem na mistrovství Evropy. To se asi dá považovat za úspěšný podzim…

Pořád jsem v hlavě nastavená na dlouhý bazén, který je pro mě dominantní. Obrátky mě zabíjí. I když jsem se v nich zlepšila, tak mi stále berou sílu a člověk to potřebuje natrénovat opravdu precizně a po dlouhou dobu. 50metrový bazén je pro mě důležitější priorita a ta se vydařila na 100 procent, takže jsem moc ráda.

