Plavecká elita na mistrovstvích republiky sbírá tituly. Rekordmanem je Svoboda, na kontě jich má 90

Celkem 13 medailí si v neděli mohou vybojovat plavci na mistrovství republiky v Českých Budějovicích. Klidně se může stát, že někdo jich získá víc. Česká plavecká špička je totiž velmi úzká, a tak až na výjimky vyhrávají téměř pořád ta samá jména. České Budějovice 7:28 23. června 2019 Plavkyně Barbora Seemanová (archivní foto) | Zdroj: Reuters

„Určitě to jednoduché nebylo. Jsem rád, že jsem získal první titul ve své kariéře,“ přiznává pro Radiožurnál Tomáš Ludvík. Znakař zažil tuhle radost poprvé v životě.

Spousta tratí – a elitních plavců zase v Česku tolik není. I proto jsou pro nejlepší závodníky tituly mistrů republiky méně cenným diplomem, než jak si medaile pro národního šampiony mohou považovat třeba atleti

Kdyby to bylo podesáté, popatnácté, možná mu to podobně zevšední jako Barboře Seemanové, které už se tituly špatně počítají.

„To nedokážu říct. Nevím, medaile nepočítám. Je to pro mě úspěch, ale spíš si cením časů, co plavu. Když jsem teď vyhrála tu stovku kraulem, tak mi medaile neřekne tolik, co čas ze semifinále. Samozřejmě medailí mám poměrně dost, ale časy jsou pro mě důležitější,“ říká plavkyně. Když zůstaneme u titulů, má v 19 letech stále šanci získat spoustu dalších.

Například trenéři Simony Kubové, dříve Baumrtové, jí aktuálně napočítali 54 mistrovských titulů. Statistiky v tomto ohledu neexistují, pravděpodobným rekordmanem je ale někdejší reprezentant a také vlajkonoš české olympijské výpravy Květoslav Svoboda.

„Z dorosteneckých a seniorských je to devadesát titulů. Žákovské jsem do toho nepočítal. Od sedmnácti let jsem byl profesionálem, plaval jsem do třiceti let. Takže třináct let jsem to dělal profesionálně. Ono se to potom nasčítá,“ vypočítává muž, který těžil ze své všestrannosti. Jinak se prý ani k takovému číslu dostat nedá.