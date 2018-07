Medaile v krabici od bot. Nejlepší čeští plavci tituly z republikových šampionátu už ani nepočítají

„Celkově mistrovských titulů za celou kariéru? Hodně. Co se mi podařilo, tak jsem měl třeba tři, čtyři tituly v létě na mistrovství a čtyři v zimě, takže to je jenom osm během jednoho roku,“ vypočítává pro Radiožurnál počet svých prvenství na mistrovství republiky kraulař Jan Micka.

Nakonec to odhadne tak na padesát případů a není sám, komu se tituly špatně počítají.

„Jednou jsem jich za jeden rok vyhrála dvanáct, jindy třeba jenom pět. Někdy jsem pak nebyla na zimním mistrovství. Opravdu nevím, musela bych si to spočítat,“ říká Barbora Závadová.

Také ona by se musela podívat do svých sbírek a záznamů, co všechno vyhrála, protože veřejně dostupná statistika není. Takže když má své tituly spočítat ta vůbec nejzkušenější, prsařka Petra Chocová, jen se usměje.

„Dostávám tuhle otázku často a pořád si říkám, že si to musím spočítat. Mám to totiž někde v počítači, ale nemám vůbec představu. Řádově tak okolo sedmdesáti,“ tipuje Chocová.

„Diplomy mám asi ve třech kancelářských šanonech a na medaile už jsem založila už zhruba třetí krabici od bot,“ dodává Chocová s tím, že si vystavila jen cenné kovy z mistrovství Evropy a univerziády.