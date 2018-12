Čeští plavci ladí před mistrovství světa v Číně poslední detaily, o šancích na medaili příliš nemluví

Petra Chocová rychle zaběhne do koupelny svého pokoje v osmém patře hotelu, kde ještě dotáhne hnědým lakem poslední nehty na rukách, co jí scházejí udělat.

„Dělali jsme si, nechci říkat přímo srandu, ale je tam šance třeba na bronzovou,“ říká pro Radiožurnál česká plavkyně.

Úvahy o bronzové medaili jsou od Petry Chocové opravdu jen vtip, je jednou z nezkušenějších plavkyň na šampionátu. Ale o tom, že by jako první Češka v historii zaplavala 50 metrů prsa pod 30 sekund v krátkém bazénu, mluví už naprosto vážně.

„Teď si zase věřím zase o něco níž, takže si myslím, že 29,99, když to sedne, by mohlo být v pohodě. Nechci to zakřiknout, nikdo neví, co se může stát. Tělo je na to připravené, hlava taky,“ věří si Chocová.

V osmém patře ostatně bydlí všichni čeští plavci. Kraulař Jan Micka akorát relaxuje před odpoledním tréninkem, v úterý začne šampionát čtyřstovkou.

„Zatím vůbec nevím. Jsem tam hlášený na 13. místě, konkurence je tam hodně velká. Bude to hodně vyrovnaný souboj. Je tam osm lidí nacpaných ve dvou vteřinách, což je na čtyřstovku malý rozestup,“ popisuje svou situaci Micka.

Trochu skrytá je před svým hlavním startem Simona Kubová. Na podzim se o ní tolik nemluvilo, přestože hned ve třech disciplínách má jedny z nejlepších světových časů sezóny.

„To vůbec nic neznamená. Některé jsou časy z dlouhého, některé z krátkého bazénu. Někdo to letos neplaval a plaval to loni. Startovní listina je strašně zavádějící,“ uvědomuje si česká plavkyně.