Plavkyně Seemanová vybojovala postup do finále na mistrovství světa v Číně

V říjnu získala dvě zlaté medaile na olympiádě mládeže a teď má Barbora Seemanová další úspěch. Česká plavkyně se v noci v Číně probojovala do svého premiérového finále na mistrovství světa.

„To je dobrá zpráva, ne? Ten čas je na ráno úplně super a vím, že všichni říkají, že plaveme ráno a odpoledne, ale já se na to nechci vymlouvat. Vždycky musíme plavat rychle ráno a já jsem ráda, že se mi to podařilo takhle pod 55 sekund,“ hodnotila výsledek z rozplavby Barbora Seemanová, která tomu těžko mohla uvěřit. Stála, ruce se jí trochu klepaly, a do toho se smála, jak v těsném finiši své rozplavby vybojovala postup.

„Věděla jsem, že na konci půjde o setiny, a že postup bude těsný, tak jsem do toho dala všechno, co šlo. Pak jsem se bála otočit na tabuli a zvedla jsem oči a viděla jsem, že Seemanová je druhá. A říkala jsem si ‚nee‘,“ popisovala Radiožurnálu.

Přitom ze sebe nedostala úplně to nejlepší, tři týdny zpátky v Plzni plavala skoro o sekundu rychlejší čas. Na Seemanové je ale vidět, jak se postupně zlepšuje. Loni juniorská mistryně Evropy, letos v říjnu ovládla kraulařské sprinty na Hrách mládeže a teď se poprvé mezi dospělými bude bít o medaile.

„Já to beru tak, že jsem ráda, že jsem nevypadla z formy, že jsem, dá se říci, stále ve formě a chci hlavně odpoledne plavat ještě lépe, protože proto jsem sem jela,“ věří v dobrý výsledek česká plavkyně.

Seemanovou čeká finálová plavba v úterý deset minut po poledni českého času.

Ve 2:30 českého času se v rozplavbách na 400 metrů volným způsobem představil také Jan Micka. Ten skončil jedenáctý přibližně sekundu za českým rekordem a dvě sekundy za postupem do finále.