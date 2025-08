Finalisté Seemanová s Čejkou a smolař Knedla. Čeští plavci mají za sebou úspěšné mistrovství světa

České plavání už může poslední den mistrovství světa bilancovat. Plavkyně Barbora Seemanová se pátým místem postarala o nejlepší český výsledek na končícím šampionátu. Na jednu stranu jde o výborný výkon, na tu druhou je škoda, že tak velký talent českého plavání se stále na světovém šampionátu nedočkal medaile. Singapur 10:58 3. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká plavkyně Barbora Seemanová na mistrovství světa v Singapuru | Zdroj: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Posun Barbory Seemanové se v posledních letech výrazně zpomalil. Před olympijskými hrami v Tokiu 2021 se během roku posunula o sekundu a půl. Na horších časech se dá samozřejmě posouvat rychleji, ale to, že za čtyři roky umazala z tokijského olympijského času jen tři desetiny sekundy, je málo.

„Je hodně těžké na té úrovni zůstat. Spousta holek má jeden výstřel, jeden závod, a pak už o nich nikdo moc neslyší. Takže z tohohle pohledu to beru tak, že jsem skoro jediná, která v té špičce furt drží. Věřím, že když to, co jsme nastavili s Tomem, a trénink, jaký byl posledních pár měsíců, takhle bude, tak bych se pod těch pětapadesát mohla dostat,“ říká Seemanová, která ale teď předvedla svůj druhý nejlepší výkon v životě a snad se tím zase vrací její vzestup.

Velkým hybatelem je prý v tomto směru kouč Tom Rushton, který dokázal za poslední půlrok v podstatě zázračně vzkřísit výkony Jana Čejky. Český znakař si díky tomu doplaval pro šesté místo.

„Jsem s tou spoluprací strašně spokojený. Hrozně mě to baví, líbí se mi, jak teď trénujeme, a jak funguje ta skupina. Jsem rád, že jsem obklopený lepšími plavci, než jsem já. To si myslím, že mě hodně posouvá, jak ve vodě, tak v personalitě a psychicky,“ chválí si spolupráci Čejka.

Paradoxem jsou výkony Miroslava Knedly. Podle plaveckých srovnávacích tabulek předvedl svými českými rekordy stejně hodnotné výkony jako Seemanová a Čejka, jenže v tvrdé konkurenci z toho ani jedno finále nebylo.

„Občas to tak v plavání bývá, ale i v jiných sportech, že se ta špička zrychlí a je náročné s nimi znovu závodit. I přesto, že hodně překvapivě tohle mistrovství bylo rychlé, i když bylo po olympiádě, tak si říkám, že to příště vyjde. Přijdu silnější,“ říká Knedla po devátém a dvanáctém místě z mistrovství světa.