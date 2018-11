Čeští plavce čeká mistrovství světa v Číně, poslední medaili na něm získali před pěti lety

Pouze tři medaile dokázali v historii vybojovat čeští plavci na mistrovství světa v krátkém bazénu. Teď se současní reprezentanti pokusí navázat na úspěchy Ilony Hlaváčkové, Květoslava Svobody a Simony Baumrtové. Posledně jmenovaná bude ve výpravě i tentokrát, ale už s příjmením Kubová. Praha 17:46 28. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavecké mistrovství ČR v Podolí. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Nejlepší mistrovství světa bylo v roce 2013. Simča tehdy měla bronzovou medaili, takže by to mohlo být po pěti letech nějaké dobré mistrovství světa. Nicméně já na tabulky a pořadí moc nedám,“ říká před šampionátem trenér Vlastimír Perna.

Reprezentační kouč tak mírní vysoká očekávání, která byste na plavce při pohledu na nejlepší letošní výkony mohli mít.

Podle nich by měla velká část z nich postoupit do finále, a takový Jan Micka by měl být hlavním adeptem na zlato. Jenže toho byste museli hodně přemlouvat, aby o medaili uvažoval nahlas.

„Rád bych zaplaval svůj rekord. V Brně jsem byl na čtyřstovce pouhé dvě setiny sekundy za českým rekordem, který jsem zaplaval v roce 2015 v Netanje, tak bych to už konečně rád posunul,“ věří Micka.

Osobní, a tím pádem i český rekord to je cíl, který si dává většina plavců včetně Barbory Seemanové. Dvojnásobná vítězka z olympijských her mládeže zintenzivnila přípravu a v rámci ní zvládla v Plzni překonat české maximum na 200 metrů volným způsobem.

„Na tomhle mistrovství mám stejné cíle jako na všechny před tím. Vždycky říkám, že chci osobní rekordy, protože nikdy člověk neví. Kdyby se mi povedlo zaplavat stejnou dvoustovku jako v Plzni, tak budu šťastná. Ráda bych ale byla v semifinále,“ přiznává si osmnáctiletá plavkyně.

Ta navzdory juniorským úspěchům má mezi dospělými k medailím ještě daleko. A také čísla z tabulek moc nepřeceňuje, podobně jako Perna.

„Spousta plavců ve světě vůbec nemá šanci plavat na 25metrovém bazéně a kvalifikují se na mistrovství světa jiným způsobem. Pak přijedeme na mistrovství světa a oni tam předvedou skvělé výkony a to pořadí vypadá úplně jinak,“ s klidem říká reprezentační trenér.

Ostatně on sám je zvědavý na polohovkářku Barboru Závadovou a kraulařku Aniku Apostalon, které dlouhodobě trénují v Austrálii, respektive Spojených státech a poslední měsíce je neviděl.