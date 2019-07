Všichni chtějí bojovat o pozice v olympijském týmu, říká plavec Micka o nabitém mistrovství světa

Soutěžemi akvabel a skokanů do vody začalo v Koreji mistrovství světa v plavání. Na něm bude Česko reprezentovat celkem 16 závodníků, ať už právě akvabel, nebo dálkových či bazénových plavců. Zatímco třeba zimní mistrovství jsou plaveckým světem trochu přehlížená, tenhle světový šampionát je co do zájmu na úrovni olympijských her. Kwangdžu (Jižní Korea) 12:13 12. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plavecké dráhy (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Mistrovství světa před olympiádou je nejnabitější, co se týká konkurence, protože tam má prakticky každý možnost kvalifikovat se na olympiádu a všichni to chtějí zkusit a bojovat o pozice v olympijském týmu,“ vysvětluje kraulař Jan Micka, proč je i případný úspěch z tohoto šampionátu cennější.

Vždyť na něm se představí všechny hvězdy a světoví rekordmani jako Američanka Katie Ledecká, Brit Adam Peaty nebo třeba kraulařská hvězda Sarah Sjöströmová ze Švédska. Když se právě se Sjöströmovou viděla česká naděje Barbora Seemanová naposledy, žádala ji coby juniorka o společnou fotku.

„Neuvažovala jsem nad tím. Jak jste mi to teď řekl, tak mi to zní úplně hustě,“ usmívá se Seemanová během rozhovoru s redaktorem Radiožurnálu. „Jsem si vědoma, že tam bude nabitá konkurence. Jsem zvědavá, jaké tam budou výkony, jak budou různí lidé plavat, jestli třeba padnou nějaké rekordy nebo jaká bude celkově nálada,“ dodává Seemanová, že Korejci pojali akci ve stylu olympijských her.

Pro sportovce vybudovali speciální vesnici s jídelnou, bankomaty, salóny krásy, nebo kavárnami. Ale česká výprava na to nebude mít čas ani ve chvílích, kdy žádný český plavec nebude v bazénu, připomíná trenérka Seemanové Petra Škábová.

„Když Bára neplave, tak já sedím na bazénu a sleduju. Při rozplavání člověk vnímá, že někdo dělá něco, co bychom třeba taky mohli zkusit. To si vozím i ze soustředění, kde se potkáváme s různými týmy. Je to určitě ku prospěchu,“ říká Škábová.

Není totiž moc jiných situací, kdy by čeští trenéři mohli vypozorovat, jak trénují světoví rekordmani a olympijští vítězové, kteří českému plavání zatím chybí.