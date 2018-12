‚Uklouzla mi noha. První záběr byl ještě pod vodou.‘ Ženská kraulařská štafeta i tak postoupila do finále

Jedna uklouzla, druhá zaspala, ale přesto se české plavkyně dostaly do finále mistrovství světa. Ženská kraulařská štafeta na 4x50 metrů sice nepatří mez​i silné české disciplíny, ale s dvěma elitními sprinterkami se jí povedlo dostat do bojů o medaile. Po závodě tak bylo české kvarteto překvapené i hodně rozesmáté Chang-Čou / Čína 7:10 16. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barbora Závadová | Foto: Martin Sidorjak | Zdroj: ČSPS

Nadšená byla po konci kraulařské štafety Simona Kubová, třebaže na startu udělala velkou chybu.

„První záběr rukou jsem udělala ještě pod vodou, že jsem to nějak neodhadla, tím jak to neplavu tak často. To je taková ostuda. Jedu znak a nevidím praporky, pak udělám obrátku zadkem a teď záběr pod vodou. A to mi je skoro třicet,“ vyprávěla se smíchem pro Radiožurnál Kubová.

„Na startu mi trochu uklouzla noha. Musím to trochu změnit,“ posteskla si Anika Apostalon, zatímco Barbora Seemanová, nejrychlejší ze všech, zase trochu zaspala na startu, při kterém nechtěla riskovat diskvalifikaci.

„Taky budu muset pracovat na odskocích, protože u mě je hodně známé, že se toho hodně bojím. Potřebovala bych na to celý týden a ne jenom pár dní,“ uvědomuje si Seemanová.

Zato poslední členka štafety, Barbora Závadová měla nejrychlejší startovní reakci napříč všemi plavci, kterou se snažila dohnat ztrátu v bazénu.

„Nejsem sprinter, ale jak je asi jasný, takže jsem se snažila, aby ta reakce byla co nejsilnější. I tak to bylo pomalé. Holky jsou tu ale sprinterky, takže jsem věděla, že když oni poplavou rychle a já budu plavat na mě rychle, tak bychom se tam mohly dostat,“ věřila Závadová.

Její přání se také vyplnilo. Finále je čeká v jedenáct hodin dopoledne českého času. V nedělním finálovém bloku se představí ještě Jan Micka na trati 1500 metrů volně.

