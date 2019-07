Plavkyně Kubová místo psaní disertace tráví volný čas omalovánkami. Videohry ji nebaví

Žádný z českých plavců nemá každý den mistrovství světa závod, a tím pádem má mimo tréninky i trochu volného času. Zatímco fotbaloví, či hokejoví reprezentanti si na takové chvíle přivezou většinou videohry, české plavkyně zvolily hodně netradiční zábavu. Kwangdžu 10:22 27. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České plavkyně na mistrovství světa v Kwangdžu | Foto: Ivo Stejskal | Zdroj: ČSPS

Sraz byl v 15.00. V 15.30 Anika Apostalon píše, že už běží a pak s omluvou vysvětluje důvody: „Bára Seemanová teď kreslí pro všechny roztomilá zvířátka. Pustíme si hudbu a kreslíme.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Plavkyně Kubová místo psaní disertace tráví volný čas omalovánkami. ‚Odvede to myšlenky,‘ říká

„Na pokoji máme kreslící kroužek,“ směje se Simona Kubová, kterak si plavkyně vystačí s pastelkami.

„Namalovala jsem pandu, kočku, myš, kuře a kapustňáka,“ líčí pro Radiožurnál Seemanová, jak tráví volný čas.

Propadlý strop narušil oslavy amerických vodních pólistek v Kwangdžu. Dva lidé zemřeli Číst článek

Výčet jejích úspěchů je na papíře ještě delší než těch v bazénu. A jak naznačila Apostalon, právě ona je do téhle zábavy, kterou dokáží strávit i čtyři hodiny denně, uvrhla.

„Mám tady antistresové omalovánky. První den jsme neměly co dělat, tak jsem si šla malovat. Anika je docela umělecky nadaná, takže začala malovat různé věci. Poté se přidala Bára Závadová a nakonec jsme se do toho vrhly všichni. Navzájem jsme si namalovaly obrázky pro štěstí. Tady mám od Barči koalu,“ ukazuje Seemanová výstřižek z papíru zatrčený za zadní část krytu telefonu.

Samozřejmě stejně jako třeba fotbalisté tráví i plavkyně čas u seriálů, jen ty videohry je tolik nezajímají.

„Kluci asi hráli FIFU, nás to úplně nebaví. Začala jsem malovat až tady a ty myšlenky to dobře odvede. I ty blbé omalovánky vás nutí soustředit se, abyste nepřetáhl. Je to pro děti, ale je to fajn. Měla bych psát disertaci, ale na to nemám náladu,“ směje se česká znakařka Simona Kubová.