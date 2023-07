Kubová na plaveckém mistrovství světa vybojovala další semifinále, s výkonem ale spokojená nebyla

Nejzkušenější česká plavkyně výkonem v rozplavbě zaostala o 27 setin za svým nejlepším letošním výkonem. Na sprinterské trati se přesto prosadila do elitní šestnáctky. Od vyřazení ji dělilo patnáct setin. Byla rychlejší než na loňském světovém šampionátu, kde obsadila v této disciplíně 16. příčku.

Když je na vrcholné akci, chce být na úrovni vlastního českého rekordu. A na něj jí scházelo skoro půl sekundy, což je na nejkratší bazénové trati hodně.

„Neplavalo se mi moc dobře, což mě trochu mrzí. Myslím si, že jsem měla moc záběrů a takový zvláštní pocit. Možná jsem nebyla tolik soustředěná, bylo to takové divné. Padesátka je taková, že to tam prostě musím bouchat. Jako bych asi úplně necítila vodu. Možná jsem nechytila první dva záběry a pak mi ta voda trošku jako by utíkala. Bylo to zvláštní a uvidíme z videa, jak to vypadalo,“ přemítala v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

V postup do semifinále ale letos proměnila své obě přihlášky. „Jsem hodně spokojená, stovka mě skoro až překvapila, protože jsem semifinále nečekala. Padesátka mi letos docela šla, tam jsem semifinálové ambice měla, ale teď bych nejraději prostě zlepšila čas a nepřemítala, jestli to bude stačit na finále nebo budu dvanáctá,“ říká Kubová.

V semifinále, které ji čeká ve 13:36 SELČ, by se chtěla dostat pod osmadvacet sekund. V květnu v Barceloně zaplavala čas 27,87. Zlepšení vlastního výkonu je pro ni v semifinále důležitější než pořadí.

„Zajímal by mě čas, kterým bych se přiblížila českému rekordu, protože mi v Barceloně chybělo devět setin. Myslím si, že na to mám, a byla bych za to moc ráda,“ poznamenala Kubová

Nejlepším českým umístěním je zatím devátá příčka Barbory Seemanové v závodu na 200 metrů volným způsobem. Kubová byla čtrnáctá na 100 metrů znak.