Nadějný plavec Čejka zažil na mistrovství světa povedený debut, podle trenéra je výjimečný

Jan Čejka předloni získal titul juniorského mistra světa. Dvacetiletý plavec už se začíná rozkoukávat i v kategorii dospělých. Na premiérovém světovém šampionátu v krátkém bazénu si v Abú Zabí vedl zkušeně. Na dvoustovce znak skončil pátý a navíc v novém českém rekordu. Abú Zabí (Saúdská Arábie) 15:29 22. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Čejka | Foto: Beáta Mašková

„Já si z těch závodů ani moc nepamatuji, prostě najedu na automatiku a jedu bez přemýšlení. Ale viděl jsem nějaké soupeře, což mě nakonec i celkem vyhecovalo, ještě jsem zabral a i díky tomu jsem dal takový dobrý čas,“ hodnotil pro Radiožurnál své páté místo na mistrovství světa Jan Čejka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Jana Čejky a jeho trenéra Martina Kratochvíla po mistrovství světa v plavání

Na dvoustovce znak si osobní a zároveň národní rekord vylepšil o více než sekundu. Spokojený byl i Čejkův trenér Martin Kratochvíl, za skvělým výsledkem je podle něj velmi tvrdá práce.

„Honza letos opravdu zapracoval na krátkém bazénu a na věcech, které nám nevycházely, třeba obrátky a výjezdy. Opravdu se zlepšil a tohoto času si budeme vážit. Ty dva závody si nahrajeme do podvědomí a budeme z nich těžit do budoucna,“ říká Martin Kratochvíl.

Čejka dvakrát překonal na mistrovství světa český rekord na 50 metrů znak, v semifinále byl dvanáctý Číst článek

Poslední českým mužem , který získal medaili z mistrovství světa v krátkém bazénu, je Květoslav Svoboda. Jenže to už je 19 let, tedy jen o rok méně, než je Janovi Čejkovi. Rodák z Pardubic si tak pomalu zvyká na plaveckou světovou smetánku.

„Je to pro mě něco nového, protože to bylo moje první finále a hned takhle skvělé umístění. Budu to muset nějak zpracovat a vyrovnat se s tím,“ tvrdí skromně Jan Čejka. A v čem je svěřenec Martina Kratochvíla výjimečný?

„Ten kluk je výjimečný snad vším! Je to osobnost, je z domova velice slušně vychován, jeho maminka je paní učitelka a taťka ho výborně vedl ke sportu. Já si ho vážím kvůli charakteru, myslím, že tu osobnost nedělají výsledky jen výsledky, ale i to chování. Honza se nezdá, ale je to citlivá duše. Máme rádi emoce, baví nás to spolu a motivuje,“ říká o pátém nejlepším znakaři na světě Kratochvíl.