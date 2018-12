Plavkyně Petra Chocová skončila po návratu do bazénů dvanáctá na mistrovství světa v Číně

Na mistrovství světa v Číně se české plavkyni Petře Chocové podařilo postoupit z rozplaveb do semifinále, ve které si tak užila bouřlivou atmosféru. Po jak dlouhé době to ale bylo, nevěděla asi sama Chocová.

„Otázky na časy, na minulost a na takové věci, nemám ráda. Vůbec tedy nevím, ale je to po dlouhé době,“ uvedla Petra Chocová.

Nakonec to česká plavkyně odhadla na tři roky, kdy naposledy místo komorní atmosféry při rozplavbách zažila tu večerní bouřlivou, kterou v Číně umocňuje agilní hlasatel v hale.

Petře Chocové je 32 let. Zatímco její soupeřky už na sebe závodní plavky nenavléknou, ona se do nich najednou souká čím dál raději.

„Začala jsem trénovat pod vedením amerického trenéra Luthera Jonese, který je v Čechách. Předtím jsem rok a půl plavala sama stylem ‘chce se mi, nechce se mi, dneska se mi chce, dám si dva kilometry, dneska se mi nechce, dám si dvě stě metrů, jdu do páry‘. A teď jsem tři čtvrtě roku najela zase na plný trénink a začíná to přinášet ovoce,“ popisovala s nadšením Chocová.

V pondělí měla ještě v plánu útočit na český rekord. Nakonec to ale nevyšlo. „Upřímně na to nemám výmluvu. Luther mi sdělil, že je maximálně šťastný a spokojený s tím, jak jsem to odplavala. Já jsem ale zklamaná,“ hodnotila elitní česká prsařka, která tímto šampionátem restartuje svoji kariéru.

„Chtěli bychom samozřejmě limit na olympiádu. Teď bude všechno záležet na tom jak vydrží zdraví a jak nám to půjde dál, jestli si třeba zvládneme vylepšit tréninkové podmínky, abychom nemuseli trénovat na dvaceti metrech…“ řekla Petra Chocová s narážkou na to, že ji lidé v posledních týdnech mohli vídat v pražském Podolí, kde trénovala na šíři bazénu, a také na to, že od ledna budou moci plavci začít bojovat o letenku do Tokia.