Knedla na mistrovství světa zaplaval na stovce český rekord. Na postup do finále to ale nestačilo

Plavec Miroslav Knedla na mistrovství světa v Singapuru zlepšil v semifinále závodu na 100 metrů znak vlastní český rekord o třináct setin na 53,15 sekundy. Na finále to dvacetiletému českému reprezentantovi nestačilo. Obsadil dělené 12. místo a prakticky zopakoval umístění z loňských olympijských her v Paříži, kde byl dvanáctý samostatně. V nabité konkurenci bylo pro postup do boje o medaile potřeba zaplavat čas 52,57.

Singapur 14:13 28. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít