Návrat rekordmana nebo akvabel. Světové plavání opět uvolnilo pravidla pro ruské a běloruské sportovce

Plavci z Ruska by po delší době měli výrazně promluvit do medailového pořadí na mistrovství světa v dlouhém bazénu. Přestože jsou ruští sportovci kvůli válce na Ukrajině od roku 2022 oficiálně suspendovaní, různými kličkami se postupně vrací na šampionáty. Singapur 16:40 17. července 2025

Nařízení zůstávají, jen se na některé jeho části dívá asociace světového plavání World Aquatics mnohem smířlivěji. Plavci z Ruska se budou pořád účastnit jako neutrální sportovci, nebudou mít žádné národní symboly a nebudou moct mluvit s médií.

Pro české plavání postupný návrat plavců z Ruska a Běloruska není podle předsedy Jakuba Tesárka překvapením. „World Aquatics umožňuje na základě rozhodnutí předsednictva účast neutrálních sportovců. Samozřejmě valná většina z nich pochází z Ruské federace nebo z Běloruska, takže budou startovat pod národní vlajkou, bez národních symbolů. Co jsem viděl prozatím pouze z médií, tak na startovní listině jsou opravdu ty hvězdy z Ruské federace, Kliment Kolesnikov, Miron Lifincev a podobně,“ vysvětluje Tesárek.

Ruští sportovci se coby neutrální zúčastnili už prosincového mistrovství světa v krátkém bazénu. To červencové v Singapuru je v tomto ohledu zajímavější účastí hlavní ruské hvězdy, znakaře Kolesnikova. Aktuální světový rekordman ještě před rokem říkal, že podmínky pro neutrální sportovce jsou příliš přísné a odmítl je tehdy splnit.

„Neutrální“ týmy

Druhou novinkou je účast týmů. Poprvé od invaze se vrací akvabely, mezi kterými Rusky dříve dlouhodobě dominovaly. Bazénoví závodníci pak budou moct plavat i štafety.

Sportovci z Ruska se mohou na mistrovství světa vracet díky tomu, kdo světové plavání vede. Jeho předsedou je Kuvajťan Husajn Al Mussalam, který má velkou podporu především na arabském poloostrově a v Asii. Tedy místech, kde byly i poslední velké šampionáty a třeba na Arabský poloostrov mohou i běžní Rusové volně cestovat.

Al Mussalamovo nahlížení na evropský válečný konflikt je výrazně jiné, než pohled český. Proto s respektem k pravidlům, která jsou například na olympijských hrách pro sportovce z Ruska, uvolňuje pravidla pro Světové plavání.

A má to postupný vývoj. Nejprve naprosto striktní základní stanovení podmínek na podzim 2023 jen pro pár sportovců z Ruska a Běloruska postavených úplně mimo systém těchto zemí. Po olympijských hrách na podzim 2024 už výrazné uvolnění, takže 28 plavců z Ruska už bylo v prosinci na šampionátu v krátkém bazénu v Budapešti.

A teď další krok v podobě povolení týmů, které byly v tom původním návrhu na neutrální sportovce striktně zakázány. Zatím jde o týmy z bezkontaktních disciplín, tedy bez vodního póla. To by totiž mohlo skončit i daleko hůř, než proslulá „Krvavá lázeň“, jak se přezdívá památné bitvě pólistů Sovětského svazu a Maďarska z olympijských her v roce 1956.

Dopingové testy

Návrat hlásí i aktuální světový rekordman na padesátimetrové znakařské trati v krátkém i dlouhém bazénu Kliment Kolesnikov. V plaveckých kruzích však panuje podezření, zda jde o „čisté“ rekordy.

V souvislosti s jejich účastí jsou neutrální sportovci z Ruska jednou ze dvou nejtestovanějších skupin na doping. Světové plavání proto oznámilo, že u všech „nově neutrálních“ zvýší četnost testů na dvojnásobek, z obvyklých dvou na nejméně čtyři za rok.

Výsledkem ale dokonce je, že Mezinárodní testovací agentura od začátku tohoto roku prý testovala ruské sportovce průměrně více než osmkrát. Více testů mají jen Číňané, u kterých vešel loni najevo rozsáhlý skandál, kdy bylo na přípravném kempu 23 plavců pozitivně testováno na stejnou látku. Například Američané mají průměrně čtyři testy na plavce, ostatní země se blíží klasickým dvěma tesům.