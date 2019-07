Když je potkáte spolu, vypadají jako nejlepší kamarádky. Plavkyně Barbora Seemanová má se svou trenérkou Petrou Škábovou hodně přátelský vztah. Nejlepší česká juniorka minulého roku je v péči ženy, která nikdy předtím žádného úspěšného sportovce netrénovala a sama jako plavkyně na žádném šampionátu nebyla. Kwangdžu 13:50 27. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenérka Petra Škábová se svou svěřenkyní Barborou Seemanovou | Foto: Ivo Stejskal | Zdroj: ČSPS

„Začala jsem s ní v roce 2013. Prošly jsme si začátky, kdy mi dávala neskutečný kouř. Nadávaly jsme na ni s holkami v šatně a proklínaly ji, že nemůže mít srdce,“ líčí Seemanová pro Radiožurnál.

Z úvodních vzpomínek Barbory Seemanové se těžko dá poznat, jak ráda má svoji trenérku. S Petrou Škábovou začínaly v bazénu v pražských Radlicích.

‚Dříve jsem ji proklínala a říkala, že nemá srdce.' Teď si ale plavkyně Seemanová trenérku pochvaluje

„V Motorletu bylo zvykem si tykat. Nevnikl tedy takový ten odstup, ale respekt tam je. Když mi řekla, ať zapomenu na to, že na mistrovství světa pojede čtyřstovku, tak jsem to pouštěla jedním uchem dovnitř a druhým ven. Na tréninku ale neřekne, že něco nepojede, protože si tykáme,“ vysvětluje Škábová.

Ta se na jaře stala hlavní trenérkou Vysokoškolského sportovního centra na pražském Strahově, které sdružuje reprezentanty. Přesunula se tam právě proto, že vede největší český talent, který se z pohledu veřejnosti pořád zlepšuje, i když ona to na svých stopkách vidí jinak.

„Nikdo to moc nesleduje, protože jela na něčem nahoru. Ale třeba dvoustovka nám tři roky stála. My to víme, pracovaly jsme na tom a teprve letos jsme to poprvé zlomily,“ dodává Škábová

„Mám štěstí, že máme spolu takový vztah. I když se nám něco nepovede, tak si sedneme, řekneme si, co se nám nepovedlo. Není to tak, že si řekneme, že to bylo celé na nic. I když se mi něco nepovede na sto procent, tak je spokojená a hrdá. Klape nám to,“ přidává Seemanová.

V Koreji zaplavala v pěti startech čtyři národní rekordy. Největší naději na finálové umístění měla na kraulařské dvoustovce, ale skončila devátá.

„Dvoustovka jediná spokojenost. Dva osobáky, olympijský limit… To, že se nepovedlo finále, je jedině motivační. Nic špatného na tom nevidím,“ říká Petra Škábová s přístupem, že všechno má svůj čas a velké chvíle její svěřenkyně ještě přijdou.