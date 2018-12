Bez medaile, ale přesto povedený. Šéftrenér reprezentace je s plaveckým šampionátem spokojený

„Zásluhou Simony jsme měli bronz na 100 metrů znak v Istanbulu 2012, 2014 v Dauhá jsme medaili neměli, 2016 ve Windsoru taky ne a tam jsme měli i málo finálových umístění – jen jedno. Teď jich máme šest,“ vypočítává pro Radiožurnál šéftrenér české reprezentace Vlastimír Perna.

Čtyři finálové účasti byly individuální a mezi osm nejlepších se dostaly i obě ženské štafety. Šéftrenér reprezentace má navíc nové jméno, kromě stálic posledních let Simony Kubové a Jana Micky teď bude rád sledovat výkony osmnáctileté kraulařky Barbory Seemanové.

„Za mě určitě spokojenost. Jsem ráda, že to byl ten oficiální můstek z juniorské do seniorské kategorie. Jsem ráda, že se povedl, a pro moji hlavu je to strašná motivace. Těším se zase na příští rok,“ říká spokojená Seemanová.

„V Česku budou určitě všichni čekat, bůhví kdy nepřivezu medaili, ale tohle neposlouchám. Budu do toho dávat to samé co teď a uvidíme,“ dodává osmnáctiletá plavkyně.

Plavecké šampionáty tak už nebudou jen o otázce, jestli na ně pojede Simona Kubová. Její znakařské disciplíny jsou dlouhodobě zárukou toho, že u nich počítáte setiny sekundy, jestli to vyjde na postup do další fáze, a teď jich nakonec byla jen 29 od medaile.

„Já jsem taky naprosto spokojená, protože ještě před měsíce jsem sem nechtěla vůbec jet a celkově moje příprava sem nesměřovala, protože jsem si řekla, že prostě zkusím tak nějak plavat hodně a že si odpočinu až tady, až přijedu do Číny. A vyšlo to, mám tři finále, takže to je naprosto skvělé. Sice jen jedno individuální, ale plavala jsem jen dva individuální závody a byla jsem šest setin od finále padesátky, takže super a nikdo mi tady nechyběl,“ naráží Kubová na to, že stejně jako Micka i ona měla na mnohdy hůře obsazeném šampionátu v krátkém bazénu konkurenci skoro srovnatelnou i s olympijskými hrami.

Na ně by se v českém týmu ráda nominovala i Anika Apostalon, která si ze svého prvního startu v krátkém bazénu odváží dvanáctá místa.

„Jsem spokojená s náladou tady, ta byla dobrá, ale v individuálních závodech vždycky je co zlepšit,“ naznačuje rodilá Američanka, že v létě v Koreji už do finále určitě chce.