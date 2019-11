Coughlinová, Lochte, Hayden. Plavecké hvězdy se před olympiádou vrací k závodění

Motivovat je může třeba i velmi zdařilý návrat Michaela Phelpse před minulými hrami v brazilském Riu. Návrat po sedmi letech v plaveckém důchodu ohlásil před pár týdny třeba někdejší mistr světa, šestatřicetiletý Kanaďan Brent Hayden.

„Pokud by se chtěl připravit na nějaké dlouhé tratě, tak to bude mít hodně, ale opravdu hodně těžké,“ uvedl pro Radiožurnál český plavecký olympionik Jan Micka.

Ale navzdory věku to jde. Vždyť česká reprezentantka Simona Kubová v posledních měsících závodí v Mezinárodní plavecké lize za stejný tým jako zmíněná sedmatřicetiletá Coughlinová a mají v podstatě srovnatelné časy.

„Trénink vypadá určitě jinak, než za jejich mládí. Myslím si, že trénuji méně, ale efektivněji. Trénink je kratší, intenzivnější. Horší je to s regenerací, ale své tělo znají za dvacet let plavání dokonale a vědí, co si mohou dovolit,“ vysvětlila Kubová.

I proto se v 35 letech, navíc po skoro dvouletém zákazu činnosti, připravuje do Tokia Ryan Lochte. A množí se otázky, co na to nejúspěšnější olympionik všech dob Michael Phelps. Dotazů na návrat dostává v posledních měsících dost, ale on na ně vytrvale odpovídá, že v bazénu už závodit nebude. Přitom je Phelpsovi teprve 34 let.

„Já být Michaelem Phelpsem, tak bych to neriskoval. Jeho jméno je tak známé, že si nemůže dovolit neúspěch. Kdyby nezískal medaili třeba na motýlové stovce nebo dvoustovce, tak by mu to mohlo zejména u americké veřejnosti ublížit,“ řekl Micka s tím, že právě na krátkých sprintech je obrovská konkurence a Phelps by mohl mít problém projít vedle nastupující hvězdy Caeleba Dressela už z americké kvalifikace.