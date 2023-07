Takhle jsem si reprezentaci nepředstavoval, říká plavec Franta. Mistrovství světa se Čechům nepovedlo

Čeští plavci zakončili mistrovství světa v Japonsku tak, jak se na něm povětšinou i předváděli. Tomáš Franta na znakařské padesátce a Barbora Seemanová na kraulařské padesátce skončili už v rozplavbách s výrazným odstupem za českými rekordy i postupem do semifinále. O něj měl podle svého přihlášeného času usilovat zvláště Tomáš Franta, ale byl až na 24. místě. Fukuoka (Japonsko) 7:20 29. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Franta | Zdroj: Profimedia

„Po dohmatu jsem byl dost zklamaný, když jsem viděl ten tragický čas,“ řekl pro Radiožurnál Sport upřímně Tomáš Franta po skončení závodu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zklamaný Tomáš Franta hodnotí svůj výkon na plaveckém mistrovství světa

Tělo se mu třáslo, byl vysílený a rozhodně nevypadal, že by něco vypustil. Ale výsledný čas byl špatný a pětadvacetiletý reprezentant přemýšlel, čím to mohlo být.

„Podle mě byl problém v trénincích. Zkusili jsme metodu víc toho naplavat a vzít to přes objem, ale už jsem na to asi trochu starý. Ani v Chomutově jsem na takový objem nebyl zvyklý, takže mě to asi zpráskalo,“ řekl Franta.

Byl naštvaný, protože stejně jako padesátka mu nevyšla ani stovka, na které se chtěl opět přiblížit olympijskému limitu. Ten mu před šampionáty v Tokiu a v Riu de Janeiru unikl jen o pár setin. Nyní je svými výkony další olympiádě v Paříži hodně vzdálený, na stovce byl za olympijským limitem tři čtvrtě sekundy.

„Tam jsem cítil, že je něco špatně. Už ta první padesátka, mám už delší dobu problém, že ji nedokážu zvládnout lehce a rychle. Strašně se u toho nadřu a plavu to ještě k tomu pomalu. A ta druhá padesátka mě pak hrozně zpráská a vrátí mi to. Musíme se na to zaměřit, protože tohle mě nebaví a rozhodně jsem si takhle svou reprezentaci na mistrovství světa nepředstavoval,“ řekl zklamaný znakař Franta.

Z české výpravy ve Fukuoce ale rozhodně není jediný, české reprezentaci se šampionát nepovedl. Barbora Seemanová totiž uzavřela své účinkování 34. příčkou v ve sprinterské padesátce a ani ona na semifinále nedosáhla. Nejlepším výsledkem českých plavců tak zůstává 9. místo Seemanové z dvoustovky, v neděli už žádný z nich do soutěží v Japonsku nezasáhne.