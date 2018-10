Zpět mezi juniory. Plavkyně Seemanová si chce na hrách mládeže zlepšit roky staré rekordy

„Je to příjemné odskočení zpátky. Juniorské akce mám hrozně ráda, protože jsem mezi svými, mezi dospělými jsem se ještě minulý rok rozkoukávala,“ řekla Radiožurnálu před odletem do Buenos Aires Barbora Seemanová.

Plavecká výprava na MS má už pět členů, limity splnily Seemanová a Chocová Číst článek

Osmnáctiletá plavkyně má za sebou mistrovství Evropy, světa, Evropské hry i ty klasické olympijské. Před dvěma lety v Brazílii byla nejmladší českou olympioničkou.

„Čekám, že to bude hodně podobné. Když jsem byla v Baku 2015, tak do dokázali přiblížit olympiáda, akorát to bylo s dospělými. Jsem zvědavá, jak to pojmou teď pro juniory. Jestli to bude zjednodušené, nebo se o nás budou starat tak, jak se starali v Riu,“ přemýšlí.

Barbora Seemanová o víkendu splnila v Nizozemsku limit na další světový šampionát seniorů, ale ani přesto nechce mluvit o medaili z akce, kde by měla být podstatně menší konkurence.

„Moc bych chtěla finále a osobní rekordy. A víc k tomu neřeknu,“ směje se. „Nikdy neříkám nic jiného, protože osobní rekordy jsou časy, které jsem nezaplavala už dva roky,“ vysvětluje mladá reprezentantka svou obezřetnost.

Spolu s výpravou letí do Argentiny jako vedoucí Martin Doktor - bývalý kanoista má už olympijských zkušeností dost a před cestou do Argentiny vidí jeden výrazný problém:

„Nejzáludnější bod bude doprava. Některé sporty jsou sice přes ulici, ale řada sportů je na druhé straně města nebo ve městě. Bude to oříšek, protože týmy budou muset strávit relativně dlouhou dobu na cestě v autobusech,“ tuší Martin Doktor.