Ve Vltavě plaval rekordní počet otužilců. Voda měla 4,5 stupně, pořadatelé by chtěli studenější

„Zimní vodě a 72. ročníku Memoriálu Alfréda Nikodéma třikrát nazdar!“ rozlehl se po Žofíně pozdrav, po kterém se plavci vrhli do 4,5 stupně studené, nebo spíše teplé Vltavy.

„4,5 stupně není to, co bychom chtěli. Přáli bychom si, aby voda byla pod čtyři stupně, pak je voda víc bonifikovaná a plavci si mohou vyplavat otužilecké stupně. Ale popravdě to tu na Vánoce v Praze naměříme spíš výjimečně,“ vysvětluje Tomáš Prokop z pořádajícího I. klubu otužilců Praha.

Zaplavat si nemohl každý. Potřeba je zdravotní prohlídka, která není starší déle než rok, a zkušební plavba. „Nemůžeme si u Národního divadla před kamerami dovolit nějaké nedopatření. Všichni, kdo tu dnes plavou, mají otužileckou prohlídku,“ dodává.

Většina ze skoro čtyř set plavců se přišla spíše zúčastnit než soutěžit. Nejmladším plavcem ve Vltavě byl teprve desetiletý Jakub Chytil. „Na začátku je to nejhorší, ale pak je to dobrý pocit, když vylezeš. Cítíš se vítězně. Jo, dals to,“ vyprávěl.

„Až minutu je to opravdu nepříjemné, než se tělo adaptuje. Třeba dýchací svaly mohou někdy přejít do křeče, ale pak se to dá rozdýchat,“ vysvětluje jeho tatínek – dálkový plavec Jaroslav Chytil.

I proto plavci nejprve do vody vlezou a závod začne, když si zvyknou. Ten hlavní, na 750 metrů, vyhrála Lenka Štěrbová. Česká reprezentantka v dálkovém plavání do studené vody na Štěpána leze pravidelně. Memoriál Alfréda Nikodéma vyhrála už popáté.

„V dálkovém plavání je to horší délkou. Ze začátku je to dobré a pak je člověku s únavou větší a větší zima. Tady je člověku zima od začátku do konce,“ mrznul vítězce úsměv na rtech, protože na molu stála jen v mokrých plavkách. Teplota vzduchu v té chvíli byla 2,5 stupně Celsia.

Hlavní závod vyhrála už popáté Lenka Štěrbová | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK