‚Za dva měsíce jsem zpátky.‘ Plavec Povýšil znovu naplno trénuje, sní o paralympiádě v Tokiu

„Jsem trošku úchyl. Jako většina starších plavců mám radši suchou přípravu než tu ve vodě. Ve vodě jsi furt mokrý, musíš plavat tam a zpátky. V posilovně to není lehčí, ale je to jiný pohyb, na suchu a člověk se jen zapotí, tak je to daleko lepší,“ vypráví Radiožurnálu v posilovně v Podolí plavec Jan Povýšil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Tréninkový den Jana Pospíšila viděl reportér Jan Suchan

Dvoufázový trénink začíná zhruba hodinou v posilově. Po půlroční pauze zaviněné operací ramene i příjemnějšími starostmi s narozením prvního potomka.

„Tohle je jediné, co mě fakt baví, když je člověk úplně zdechlej. Ale je to strašně těžké. Už jsem chvíli přemýšlel nad tím, že se nevrátím, bolelo to opravdu moc. Ale bude to pořád lepší a myslím, že se v pohodě dokážu vrátit. Za dva měsíce jsem zpátky,“ plánuje.

Z posilovny vede další cesta na Černý Most k fyzioterapeutovi Jiřímu Ptáčkovi. Stav ramene je měsíce po operaci pořád lepší. „Když ho mám úplně nahoře, tak to bolí, ale už ho i protahuju. Bolest tam zůstává, ale ta už asi bude pořád,“ smiřuje se plavec.

A po návštěvě u fyzioterapeuta zase zpátky do Podolí, tentokrát přímo do bazénu. Dvoufázové tréninky má Jan Povýšil skoro každý všední den. Proč takhle stále dře, kromě toho, že ho to baví?

„Tokio. To je ten závod, který bych chtěl absolvovat,“ vyhlíží paralympijské hry za dva roky. „Vždycky jsem se chtěl podívat do Japonska, naprosto mě fascinuje. A tohle je šance splnit si sen, že bych si zazávodil v Tokiu.“

Ideálním zakončením kariéry by byla další paralympijská medaile. Zatím jich má Jan Povýšil doma pět.

Jan Povysil

@JanPovysil Občas si řikám, že to moje focení pod vodou je vlastně nesmysl...

A pak dostanu skvělou zakázku nafotit dálkový plavce BOHEMIANS Praha :).

A je z toho pár docela dobrejch fotek.

A třeba zrovna tahle to dotáhla až na 1x.com :) 1 63