Nesmrtelná plavkyně Chocová pojede na mistrovství světa jako poloprofesionálka se světovým rekordem

Na mistrovstvích Evropy, nebo světa bývá suverénně nejstarší závodnicí, ale to plavkyni Petře Chocové nevadí. I ve 32 letech, kdy už mají plavci dávno po kariéře, se dokázala znovu kvalifikovat na světový šampionát v krátkém bazénu. Navíc na něj jako jediný český profesionální plavec pojede coby držitelka světového rekordu ale už mezi veterány. Praha 14:23 7. října 2018

„Závody Masters plavu s potěšením. Hrozně mě to baví. To, že je tam nějaký evropský, nebo světový rekord, je taková třešnička na dortu pro mě,“ říká pro Radiožurnál Petra Chocová.

Petra Chocová už závodí i s veterány, zvládl ale splnit limit na mistrovství světa v Číně

Česká prsařka už nemá plavání jako svou hlavní pracovní náplň. Vydělává si jako trenérka fitness a zároveň pracuje v soukromém plaveckém klubu. Uvolněné závody veteránů jsou pro ni mnohem příjemnější, než konkurenční prostředí profesionálů.

„Když jsem byla poprvé na Masters, tak tam byly takové ty vtipné narážky typu ‚Co tady chceš, ty mladice.‘ Hrozně mě ale vzali mezi sebe, což se mi taky hodně líbí,“ popisuje své začátky Chocová.

Jenže i mezi profesionály je stále nesmírně rychlá. Poslední velké šampionáty se jí sice nevydařily, ale teď znovu dokázala s přehledem splnit limit na prosincové mistrovství světa v Číně.

„Teď jsem dala po pěti letech zase nejlepší čas. Sama jsem strašně překvapená. I můj taťka jako bývalý trenér byl překvapený. Gratuloval mi i pan Strnad, který byl mým trenérem v Praze. Takže si myslím, že jsem překvapila nejen sebe, ale i spoustu dalších,“ podivuje se Petra Chocová nad časem.

Pokud by takový zaplavala na posledním stejném šampionátu, skončila by šestá. Jedním z možných důvodů jejího zlepšení je spolupráce s americkým trenérem žijícím v Česku Lutherem Jonesem, který má hodně odlišné metody.

Trénovat už jen drobnosti

„Tady už to není o tom naplavat za dvě hodiny šest, sedm kilometrů. Za dvě hodiny mám občas jenom dva kilometry. Stojím třeba pět minut na místě a zkouším si chytnout záběr. Je to už hlavně o detailech,“ myslí si Chocová.

„Plavání mě neživí, takže jsem ho lehce odsunula na druhou kolej. Jezdím hodně s přítelem na jeho vystoupení, kde mu pomáhám řídit a cokoliv, co potřebuje. Do toho trénuju ve fitku a také učím plavat malé děti,“ vysvětluje česká plavkyně.

Navíc byla členkou zastupitelstva v České Lípě, ale teď ji voliči tak vysoko nevykřížkovali. S oním přítelem, mistrem světa ve footbagu Janem Weberem, ji tento týden čeká svatba. Jenže navzdory sňatku poletí v prosinci do Číny stále jako Chocová, protože si nestihne vyřídit víza na nový pas.

„Zatím to vypadá, že do Číny budu muset odletět jako Chocová. Ale líbilo by se mi, kdyby Weberová přepsala Chocovou z tabulek,“ myslí Petra Chocová i ve 32 letech na pokoření vlastního českého rekordu.