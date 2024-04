Nejhorší je pocit poté, když rozmrzáte, říká juniorská mistryně světa v plavání v ledové vodě Pleskotová

Už to budou dva roky, co dosáhla vynikajícího úspěchu závodnice hradeckého plaveckého klubu Karolína Pleskotová, která se v Polsku stala dvojnásobnou juniorskou mistryní světa v plavání v ledové vodě. Bylo to na 100 metrů prsa a 50 metrů volný způsob. Plus k tomu tenkrát ještě Karolína brala v Polsku i stříbrnou medaili na padesátce motýlkem. Hradec Králové 17:41 24. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Pleskotová, dvojnásobná juniorská mistryně světa v plavání v ledové vodě | Zdroj: archiv Karolíny Pleskotové

Vzpomínáte si na ten velký úspěch v roce 2022?

Ano, vzpomínám. Bylo to tenkrát v Polsku na řece Odře. Bylo lehce nad dva stupně nad nulou, ale v ten den foukal hrozně silný vítr, takže pocitová teplota byla nižší.

Vy jste se plavání ve studené vodě začala věnovat vlastně náhodou, dá se říci. To bylo kvůli covidu?

Ano, bylo to covidovém období, protože jsem nechtěla přestat plavat. Začala jsem běhat a pak mne to navedlo i na otužování a zimní plavání. Že právě v tom bych mohla být dobrá a vyhrávat medaile na mistrovství světa.

Nesmělo se do bazénu, tak jsem prostě plavala venku. Zimní plavání je hlavně o hlavě, je to jen na chvíli nepříjemné, ale pak to bude zase v pohodě.

Karolína Pleskotová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

Takže to bylo zpočátku nepříjemné?

Ze začátku to bylo hodně nepříjemné. Měla jsem s tím velké problémy. Jednou se mi i před závodem stalo, že jsem do vody nevlezla, prostě jsem to nezvládla. Ale pak jsem si postupně uvědomila, že to není nic hrozného.

Co je na tom nejhorší? Ten okamžik, když se leze do studené vody?

Nejhorší podle mě je ten pocit potom, kdy rozmrzáte a všechno vás štípe. To si často potom nadávám, proč jsem do té vody vůbec lezla. Někdy je voda hodně studená. Ale ten začátek je také náročný, ale pak, když už se rozplavu, tak je to paráda. Když potom vylezete z vody do větru, není to příjemné.

Kterých úspěchů si nejvíc ceníte? Je to ten dvojnásobný titul mistryně světa?

Ano, ale ještě také titul z mistrovství republiky. Byla jsem jednou druhá a pak další rok první, toho si cením moc.

„Chtěla bych být sportovní psycholog. Protože sport mě prostě baví a chci u něj zůstat. A ráda bych i děti trénovala plavání.“ Karolína Pleskotová, dvojnásobná juniorská mistryně světa v plavání v ledové vodě

Co vás vlastně přivedlo k plavání?

Hlavně rodiče. Já jsem jako malá nechtěla moc sportovat, ale oni mi prostě řekli, že musím něco dělat. Tak jsem začala plavat a to mi začalo jít. Celkem rychle jsem se dostala do závodních družstev a zůstala jsem u toho. Bavilo mne vyhrávat.

Jaký plavecký styl vás baví nejvíc?

Já nejraději plavu kraul. Naopak prsa nemám moc ráda, nikdy mi nešly. Ale plavání v ledové vodě už se teď nevěnuji, protože se soustředím na bazénové plavání. A to mě taky moc baví. Výsledky jsou, tak byly závody v Hradci Králové a udělala jsem si osobní rekordy. Řekla bych, že jsem teď celkem ve formě a snad v pohodě.

Chtěla byste se věnovat plavání i v budoucnosti? Nebo co chcete jednou v životě dělat a čeho dosáhnout? Chcete si zaplavat na olympiádě?

Fajn by to bylo, ale není to úplně reálné. Teď aktuálně pojedeme na závody do Ostravy, pak budou ještě v Pardubicích a už bude mistrovství juniorů, to bude pro mne takový vrchol, na to se hlavně soustředím. A k tomu ještě škola, dělám Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové. Představu o budoucnosti mám, chtěla bych být sportovní psycholog. Protože sport mě prostě baví a chci u něj zůstat. A chtěla bych i trénovat plavání, už teď trénuji v klubu menší děti.