Před dvěma lety měl plavec Jan Šefl po Plzeňských sprintech pozitivní dopingový test na kokain. Ten mu kamarád nasypal na předcházející oslavě do pití. Na začátku léta Šeflovi vypršel trest a teď se na letošní Plzeňské sprinty připravil tak dobře, že v novém českém rekordu překonal ve stometrovém polohovém závodě limit pro postup na mistrovství Evropy. Plzeň 8:54 19. října 2019

Když stoupal na stupně vítězů i když dohmátl, ozval se nesmělý částečný potlesk. Ne všichni na tribunách domácímu plavci kvůli tehdejší aféře přejí.

Plavec Šefl ještě před půl rokem nemohl závodit kvůli trestu za kokain, teď překonal národní rekord

„Buď se jim můj výkon líbil, nebo ne. Pokud někdo žije z toho, co se stalo před dvěma lety, tak budiž, ale nemůžu s tím vůbec nic dělat,“ říkal Šefl po závodě Radiožurnálu.

„S výkonem musím být spokojený. Je to národní rekord, limit na mistrovství Evropy. Jsem spokojený, to ano, ale furt je to stovka polohovka, takže neolympijská disciplína. A evropský nebo světový čas to zatím taky není, stačí to na národní šampionát, to je hezké, ale žádný extra výkon to pořád není,“ vysvětloval plavec, jehož cílem je účast na olympijských hrách.

„Honza kolikrát ani nepotřebuje, aby ho člověk nutil do tréninku. Vždycky si potřebuje najít svoji vlastní vnitřní motivaci pro to, co dělá. A ve chvíli, kdy ji má, není třeba ho korigovat a v tu chvíli je nezastavitelný,“ řekl jeho trenér Jan Kreník, který s ním v malém bazénu pražského Olympu piluje hlavně motýlek, který je Šeflovým hlavním způsobem.

„Priority jsou padesát a sto metrů delfín s tím, že stovka je ta hlavní. Polohovka nám vychází do toho krátkého bazénu, protože je to rychlá dynamická disciplína, takže jsme to zkusili, ale jinak zůstává padesátka a stovka delfín. Máme krauly, takže to samozřejmě prokládáme i nějakým volným způsobem,“ vysvětloval plzeňský plavec, jeden z celkem osmi, kteří už se kvalifikovali na prosincový kontinentální šampionát v krátkém bazénu v Glasgow.