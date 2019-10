Plavecká revoluce s českou účastí. Milionářskou soutěž závodníci vítají, federace je ale proti

Proč je plavání tak oblíbenou disciplínou, ale závody tak nudné? To je základní otázka, kterou si položil ruský miliardář Konstantyn Grigorišin a teď přichází s revolučním projektem. Založil Mezinárodní plaveckou ligu, která slibuje atraktivní formát a vysoké výdělky sportovcům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Názor plavkyně Simony Kubové na novou soutěž si poslechněte v příspěvku Martina Charváta

Každý víkend si nejlepší světoví plavci rozdělí celkovou dotaci v přepočtu čtyři a čtvrt milionu korun. Jen pro představu - za vítězství v závodě českého poháru dostanou závodníci obvykle tisícikorunu.

„Plavání je jeden z nejpopulárnějších a nejsledovanějších sportů na olympijských hrách. To nás přesvědčilo abychom měli další mezinárodní soutěž, kde budou závodit muži i ženy dohromady. A ideálně v týmech, protože tenhle formát funguje ve Spojených státech nejlépe,“ řekl Radiožurnálu za pořadatele Dan Hoffman.

Projekt, který v americkém městě Indianapolis startuje už tento víkend, se však dlouhodobě snažila zastavit Mezinárodní plavecká federace. Ta ale není mezi samotnými plavci není zrovna populární. Částečně natruc proto budou nově vznikající soutěž plavat všechny velké hvězdy. Americký tým DC Trident s plaveckou superstar Katie Ledeckou si mezi 12 plavkyň vybral i dvě české reprezentantky - Aniku Apostalon a Simonu Kubovou.

Plavkyně Kubová místo psaní disertace tráví volný čas omalovánkami. Videohry ji nebaví Číst článek

„Očekávám od toho, že si konečně zazávodím pro tým. Už to nebude jako finále družstev, jako máme u nás v Čechách. Bude to závod o každý bod a o každé dobré umístění, aby vyhrál náš tým a postoupil do finále, které bude před Vánocemi,“ prozradila Radiožurnálu Kubová, kterou dále čeká závod v Neapoli, Washingtonu a případné finále v Las Vegas.

Pro plavce je největší novinkou, že peníze dostanou i za samotnou účast. „Dají nám peníze jen proto, že zúčastníme všech třech soutěží. Já jsem ještě nikdy nebyla na žádný závod pozvaná s takovou finanční podporou,“ netají své nadšení někdejší mistryně Evropy, která si navíc může vydělat i umístěním. Za tři znakařské starty a jeden ve štafetě může totiž na každém mítinku vyhrát celkově až 140 tisíc korun.

A navíc, závody Mezinárodní ligy jsou v krátkém bazénu, což je pro ni ideální přípravou před prosincovým mistrovstvím Evropy.