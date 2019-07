Před deseti dny náhle opustila reprezentaci. Teď australská plavkyně přiznala pozitivní dopingový test

O svém provinění informovala dvacetiletá plavkyně na svém instagramu. Jackové podivné opuštění mistrovství bylo přitom původně zdůvodňováno osobními důvody.

„Musela jsem odejít, protože čelím podezření, že jsem ve svém těle měla zakázanou látku,“ stojí v prohlášení.

Čtyřnásobná štafetová medailistka z mistrovství světa v Budapešti v roce 2017 odmítá, že by látku vzala vědomě: „Plavání je pro mě vášní od 10 let. Nikdy bych neužila látku, která není v souladu s mým sportem a která by ohrozila mou kariéru.“

„Nyní probíhá vyšetřování. Já a můj tým děláme vše pro to, abychom odhalili, jak se látka dostala do mého těla,“ dodává závěrem Jacková.