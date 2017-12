Je to otevřené, ale medaile je vysoko, ví Baumrtová před finále. Na Dánsko má skvělé vzpomínky

Dánsko je zemí, na kterou Simona Baumrtová nikdy nezapomene. Česká plavkyně slavila v severním království svůj největší úspěch, evropský titul, a po čtyřech letech se ho pokusí zopakovat. Baumrtová bude odpoledne v Kodani na startu finále mistrovství Evropy v krátkém bazénu na sto metrů znak. Kodaň 9:33 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Simona Baumrtová | Foto: ČSPS - Martin Sidorjak

„Jsem hodně překvapená, že to vyšlo, ale přálo mi štěstíčko. Necítím se úplně optimálně, mistrovství je z mé strany trošku nervózní, protože zimní sezona byla taková divná. Jsem fakt ráda, že to nakonec vyšlo,“ řekla Radiožurnálu po semifinálovém závodě Simona Baumrtová.

Když nastupovala k semifinále, hala ztichla, jakoby na ni Dánové zapomněli. Ale nezapomněli. Zaťatá pěst a úsměv Simony Baumrtové jsou jedním z hlavních motivů spotu, který běží před začátkem každého programu. „Nevím o tom,“ usmívá se plavkyně.

Zlato a dvě stříbra z Herningu jí daly její pozici v českém plavání. Právě v této severské zemi si udělala Simona Baumrtová své jméno.

„Je to čtyři roky stará historie. Měla jsem tu neuvěřitelnou fazónu. Jsou to hezké vzpomínky, ale nechci se tím, svazovat, ala na Herning nikdy nezapomenu,“ vypráví.

Večer bude chomutovská blondýnka znovu ve finále, déjà vuby bylo krásným příběhem, ale ona sama krotí nadšení, protože se jí zatím na šampionátu příliš nedaří.

„Medaile je prostě vysoko. Kdyby to klaplo, bylo by to neskutečné. Když to neklapne, je to celkem jedno, protože jsem moc ráda, že jsem ve finále. Zní to fantastiky, ale finále je otevřené. Časy mají všichni, takže uvidíme, jak to půjde,“ říká před finále Simona Baumrtová.