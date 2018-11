‚Záběr je hezký, ale slabě dokopáváš.‘ Simoně Kubové pod vodou pomáhá hledat chyby video

Zatímco Simona Kubová v bazénu na pražském Strahově skáče do vody, videoanalytik a plavecký trenér Jan Kreník na selfie tyč připevňuje malou kameru a noří ji do vody.

„Snažíme se předávat veškerý materiál tak, aby úhly pohledu byly v jednotlivých osách. Využíváme osu ramen, boků a zároveň abychom věděli, že plavec má pohled na obě strany,“ vysvětluje analytik.

Plavecký trénink je rozdělen do několika částí. Chvilku se natáčí starty, pak zase obrátky nebo výjezdy z nich. A když je materiálu dost, přenese se z kamery do tabletu, aby se na něj trenér i závodnice mohli přímo u bazénu podívat.

„Záběr je hezký, ale slabě dokopáváš. Podívej, vůbec nemáš vytažené prsty,“ upozorňuje Kreník. Trenérem Simony Kubové je její otec Tomáš, takže Kreník dá záběry jemu. Ale protože sám trénuje, tak jí své postřehy řekne, případně vezme fix a namaluje.

Ztrácí v obrátkách a vlnění

Tým videoanalytiků, ve kterém jsou kromě Kreníka ještě Dan Thiel a Marek Polach, nenahrazuje trenéry plavců, ale dodává jim data, která ve svém klubu nezískají. Videoanalýzu využívají v podstatě všichni čeští reprezentanti. Každý z nich se snaží díky ní přijít na to, kde by mohl ušetřit desetiny sekundy.

„Už hledám spíš detaily, které by mě mohly posunout dál. Na základě výsledků z Kodaně (ME v krátkém bazénu 2017, pozn. red) nebo posledního ME v Glasgow bylo jasně vidět, kde ztrácím – v obrátkách a vlnění. Na tom chci pracovat,“ říká čerstvě vdaná plavkyně.

Martin Charvát

@matycharvat Plavání je věda, aneb jak se Simona Kubová (dříve Baumrtová) zdokonaluje za pomoci videoanalýzy, nebo jen fixu a papíru🤔

🎤 Reportáž zítra na ⁦@Radiožurnál⁩, 🎬 video na ⁦@iROZHLAS.cz⁩ 👍 6 4

Plave více než 20 let a za svou kariéru získala i titul mistryně Evropy, přesto stále vidí chyby.

„Přijde mi, že jich je čím dál víc. Videotechniku jsme měli naposledy v červenci a změnilo se toho strašně moc. Začalo mě bolet rameno, podvědomě mu ulehčuju a styl se změnil. Když to opakuju dva měsíce a naplavu třeba 400 kilometrů, je to strašně znát,“ vysvětluje Simona Kubová.

Video jí může pomoci nejen před blížícím se mistrovství světa v krátkém bazénu, které je v prosinci v Číně, ale hlavně před olympijskými hrami v Tokiu 2020.