‚Teď musím mít čisté skoky.‘ Extrémní skokan do vody Navrátil je v polovině mistrovství světa třetí

Voda z bazénu ani moc nevytryskla, když do ní Navrátil rychlostí přes 80 kilometrů v hodině zajel. A jen co se špičkami nohou dotkl hladiny, věděl, že se mu oba skoky povedly.

„Cítil jsem se dobře hlavně při dopadu. Cítil jsem, že jsem rovný a tvrdý. Myslím, že jsem pohltil vodu a že jsem to zavřel. Čekal jsem hned pod vodou, že to bude dobrý skok, a když jsem viděl od rozhodčích 8,5, byl jsem rád, protože na světových závodech je těžké tolik dostat,“ energicky líčil Navrátil, zatímco kolem něj chodili skleslí soupeři, které špatný náraz do vodní hladiny bolel. Zato český reprezentant byl nadšený, že ho voda tolik neštípla.

„Čím lepší je skok a čím skáču rovnější do vody, tím spíš mě ta voda nemá jak bouchnout a cítím jen zádové svaly, hýždě. Druhý den je to trochu namožené, ale je to to, na co je tělo zvyklé. Není zvyklé dopadnout na hrudník nebo na záda,“ vysvětluje Navrátil.

I to mu může pomoci před středečním finále, do kterého půjde s poměrně velkou ztrátou na příčky před sebou a naopak velkými jmény blízko za svými zády.

„Teď jsem vytáhl taková esa z rukávu, abych se cítil dobře, a teď musím mít čisté skoky. Je to otevřené, je to úplně nový den, všichni máme jiné skoky,“ nechce Michal Navrátil snižovat své šance.

Přeci jen už před dvěma lety získal stříbro právě proto, že legenda tohoto sportu Gary Hunt ztratila vítězství zkaženým posledním skokem v soutěži.