„Jsem ráda, že jsme si to osahaly. Pro nás je to rozjezd na zbytek mistrovství,“ zatímco hlavní mluvčí Simona Kubová hodnotila závod, Anna Kolářová opodál sledovala výsledkovou tabuli. Po poslední rozplavbě se slzami v očích z dálky hlásila, že jsou Češky jedenácté a zajistily si účast na olympiádě.

Furt tomu nevěřím, říká rozená Američanka Apostalon, která pomohla vybojovat účast na olympiádě

„Je pro mě zázrak, že se příští rok na olympiádu podívám,“ řekla dojatá Kolářová. Budou to pro ni první Olympijské hry. Stejně jako rozenou Američanku Aniku Apostalon. Ta získala český pas před rokem a půl. Byla to především ona, který svým časem poslala Češky do Tokia.

„Furt tomu nevěřím. Není to teď realita. Ale dobrý, jsem šťastná,“ líčila Apostalon.

České kvarteto sice vybojovalo účastnické místo, ale dá se předpokládat, že v Tokiu bude plavat právě tahle čtveřice. Tedy včetně Simony Kubové a také Barbory Seemanové, která bude výrazně odpočatější než teď. Krátce před závodem totiž překonala národní rekord také na čtyřstovce.

„Nechtěla jsem z toho vypadnout. Chtěla jsem se pořád soustředit. Ani jsem se nestihla radovat. Do týmu to přinese dobrou náladu. Ani první den nemusí být tragédie,“ naráží Seemanová na obvyklou frázi, že úvodní start berou plavci hlavně na uklidnění a až pak přichází jejich hlavní disciplíny. Seemanová se takhle uklidnila dvěma národními rekordy.