Čínský plavec měl rozbít před rozhodčími své vzorky kladivem, přesto závodí dál. ,Štve mě to,‘ říká Micka

V Číně je za hvězdu, ale zbytek světa nahlíží na Sun Janga trochu jinak. Je jediným plavcem v historii, který dokázal vyhrát olympijské zlato jak na sprinterské, tak vytrvalostní trati. Jenže zároveň je vážně podezřelý z opakovaného dopingu a ostatní plavci nechápou, jak může startovat na právě konaném mistrovství světa. Kwandžu 14:09 21. července 2019

Světová rekordmanka, Američanka Lilly Kingová, má v rozhovoru pro americká média jasnou narážku směrem k Mezinárodní plavecké federaci a jejímu přístupu k dopingu.

„Pokud chce odněkud začít, tak třeba od lidí, co zničí svoje krevní vzorky a testy. To je fakt trapné a docela bláznivé, že se tohle děje. Vždyť se snažíme jít proti dopingu a nakonec tu ty nejkřiklavější případy závodí. Nevím, co se musí změnit, ale něco určitě," prohlásila Kingová.

Olympijská vítězka tím narážela na případ Sun Janga, který údajně přímo před zraky dopingových komisařů rozbít kladivem se svým týmem odebrané krevní vzorky. To se mělo stát loni, už dříve přitom dostal zákaz startu za používání nepovolených látek. Jeho přímým soupeřem tady v Koreji je český kraulař Jan Micka, který se Sun Jangem rozhodně není kamarád.

„Štve mě to. Mnohem více než štve. Není to jeho první přestupek, který se týká dopingových záležitostí. Kohokoliv jiného by smázli. Ale kvůli tomu, že je to nejlepší Číňan a má rekordy, tak se zamete pěšinka,“ stěžuje si Micka pro Radiožurnál

„Tenhle člověk měl být vyhozen z plaveckého světa. Všichni si nejsou rovni. Udělat to třeba já, tak už tady nejsem. Jeho právníci budou mít svou story a bude to slovo proti slovu. Sun Jang je asi taková hvězda, že by nedovolili, aby tady nebyl. Ten kluk je mi nesympatický. Měl by dostat nějaké klepnutí přes prsty,“ dodává Barbora Závadová i se svým osobním pohledem Janga.

Toho při úvodních rozplavbách doprovázel jen nadšený jásot čínských fanoušků, kteří na tribuně rozvinuli mnohoznačný transparent s anglickým nápisem „Sun is shining".