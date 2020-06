Plavci jsou do konce roku bez velkých mítinků. ‚Trénuji jen, abych nebyla tlustá,' říká Kubová

„Je to pro mě nová situace. Trénovat se mi chce jen proto, abych nebyla tlustá,“ říká Simona Kubová, která již bere aktuální situaci s nadhledem. Komplikací jí to ale přineslo hned několik. V novém dílu olympijského podcastu přiznává, že se v Tokiu chtěla loučit s kariérou, již přemýšlí nad rodinou a teď to musí o rok odložit.

„Olympiáda je stále taková nejistá. Psala jsem si s jedním japonským manažerem, který říkal, že je to 50 na 50, jestli hry budou nebo ne, prý si vůbec nejsou jistí. O to horší a těžší je pro nás myšlenka, že budeme rok trénovat a vlastně vůbec nevíme, jestli se na olympiádě představíme,“ vypráví Kubová.

Starost o rodinu

„Pokud by olympiáda nebyla, tak vůbec nevím, jestli bych ještě dokázal najít nějakou motivaci k tomu další tři roky trénovat a připravovat se na další hry. Nebo, jestli bych se měl začít poohlížet po nějakém jiném zaměstnání, abych se mohl postarat o rodinu,“ naráží Jan Micka na to, že počet nakažených stále roste a také, že se stal před pár týdny otcem.

Nad rozšířením rodiny už přemýšlí i Kubová, jenže jako sportovkyně si musí vybrat jedno nebo druhé. „Představ si, kdybys jela na olympiádu ve druhém nebo třetím měsíci těhotenství. Východní Němky do tak v 70. letech dělaly,“ nabízí Kubové se smíchem a nadsázkou jednu z možností její kolega z reprezentace Micka. „Já ale nejsem Východní Němka. A i když to máme do Německa blízko a teta je taky odtamtud, tak bych to nechtěla. Přemýšlela jsem nad tím, ale během závodů jsem ve stresu a nechci, aby v něm bylo i moje miminko,“ oponuje ve stejném duchu Simona Kubová.