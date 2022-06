‚Chránit právo sportovat, ale i férovost soutěží.‘ Plavání zavede kategorii pro transgenderové sportovce

Zástupci členských svazů to v neděli odhlasovali na mimořádném kongresu v Budapešti. Pro návrh bylo 196 hlasující, 42 bylo proti a 36 se jich zdrželo.

Hlasovalo se poté, co účastníci kongresu vyslechli zprávy od pracovní skupiny složené z lékařů, právníků a sportovních osobností. FINA úplně nevyloučila účast transgenderových sportovců v ženských závodech. Změnu pohlaví však musí podstoupit do 12 let.

„Nechci, aby se sportovcům říkalo, že nemůžou soutěžit na nejvyšší úrovni,“ uvedl předseda FINA Husajn Musallám. „Zřídíme pracovní skupinu pro vytvoření otevřené kategorie během našich soutěží. Budeme první federací, která to udělá,“ dodal kuvajtský funkcionář.

Dva delegáti ze Švédska a Nového Zélandu zpochybnili tento přístup s tím, že do 12 let se pro tak zásadní životní krok těžko někdo rozhodne. Musallám na to odpověděl, že tuto námitku předá pracovní skupině.

"Musíme chránit práva našich sportovců soutěžit, ale také musíme chránit férovost soutěží na našich akcích, hlavně v kategorii žen," řekl Musallám.

O startech transgenderových sportovců mezi plavkyněmi se začalo intenzivně diskutovat poté, co Američanka Lia Thomasová po změně pohlaví letos v březnu vyhrála na univerzitním šampionátu NCAA ženský závod na 500 yardů. Podobné debaty vyvolala účast novozélandské transgenderové vzpěračky Laurel Hubbardové na loňských olympijských hrách v Tokiu.