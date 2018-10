Plavecká superstar v Brně. Katinka Hosszúová dorazila unavená, i tak překonávala rekordy

Maďarská plavkyně Katinka Hosszúová má přezdívku Železná Lady a při Velké ceně Brna dokazuje proč. Jedna z nejlepších světových plavkyň se po letech vrátila do Česka a přihlásila si všechny možné ženské tratě. Jen co vylezla z vody, už se chystala na start dalšího závodu. Brno 20:47 21. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarská plavkyně Katinka Hosszúová | Foto: Michael Sohn | Zdroj: ČTK

Katinka Hosszúová je plaveckou hvězdou, olympijskou vítězkou, na kterou v Maďarsku chodí desetitisícové davy. Teď si stoupla na bloky vedle českých závodnic, které jsou často ještě v juniorském věku a ona je jejich idolem.

Příběh Barbory Seemanové. Za tři medaile z olympijských her mládeže se odmění argentinským steakem Číst článek

„Je to skoro jako splněný sen, ona je prostě vzor. Věděla jsem, že na ní nemám šanci, ale snažila jsem se jí aspoň trošku držet,“ říká Radiožurnálu patnáctiletá Lýdie Štěpánková, ke které Maďarka přišla a sportovně jí po závodě potřásla rukou, jako by to byla její vážná soupeřka.

„Je to dobrá holka. Dá se s ní mluvit,“ vysvětluje Anika Apostalon, která s Hosszúovou trénuje ve stejném klubu v Los Angeles, a která ji také jako jediná dokázala v sobotních závodech porazit.

Ostatní vyhlášení ale ovládla 29letá Maďarka. Když už měla všechny závody za sebou, sedla si Katinka Hosszúová do dětského nafukovacího bazénku s ledovou vodou, která pomáhá při regeneraci.

„Vracejí se mi vzpomínky, závodila jsem tu, když mi bylo asi dvanáct třináct let. Byla to zábava, líbí se mi mít takhle plný program, že závodím ve všech disciplínách. Samozřejmě to na konci bylo hodně složité, ale byla to zajímavá výzva,“ Řekla Radiožurnálu.

Vlastní klub, vlastní značka

Na většině tratí výrazně zaostala za svým maximem, ale i tak na některých zvládla překonat rekordy Velké ceny Brna.

„Jsem docela dost unavená. Ráno to bylo horší, protože jsem musela být od osmi na všechny rozplavby, byla jsem tu do půl jedné, pak oběd a ve tři zase zpátky v bazénu,“ popisuje svůj náročný program.

Hosszúové se hlavně kvůli její nezdolnosti přezdívá Iron Lady, ona sama si na tomto označení postavila vlastní firmu a dokonce založila i klub, za který závodí, protože ten je vždycky představován spolu s plavcem na startu. A tím pádem lépe dostane do povědomí diváků.

„Jde o to, že plavci nemají tolik televizního času. Jeden závod máte za sebou i za 30 sekund, navíc máme čepičky a brýle, takže když slyšíte moje jméno čím dál víc, tak to snad je dobré pro mou značku,“ vysvětluje Hosszúová, která bude mít nejspíš hodně nabitý program i na světovém šampionátu v prosinci v Číně.

Martin Charvát

@matycharvat Znáte ten, jak v Brně vedle sebe sedí 3 neznámé závodnice a s nimi Katinka Hosszú?

Doplave, vyleze, vezme zlato, sedne si, jde na bloky... a takhle dokola. Už 5x. 7