Na stovce bylo hodně věcí špatně. Štafetu už jsem si užila, říká Seemanová po vstupu na šampionát

Čeští plavci začali úspěšně třetí den mistrovství Evropy v krátkém bazénu. Všech šest jich postoupilo do semifinále nebo finále, a některým se to povedlo dokonce ve dvou disciplínách. Barbora Seemanová vstoupila do evropského šampionátu v rumunské Otopeni až ve čtvrtek. Delší tratě, na které se připravuje, jsou totiž na programu až později.

