Po dekádě dominance přichází pád. ‚Hrozně moc to ubíjí,‘ říká o neúspěších vytrvalostní plavec Micka

Kariéra plavce Jana Micky se možná chýlí ke konci. Po velkých životních změnách v minulém roce se nedokázal ani přiblížit svým nejlepším časům. Na nejdelší bazénové trati, 1500 metrů, v Česku deset let vládl. Letos se však na mistrovství republiky v Podolí musí spokojit s druhým místem. „Člověk je na nějakém vrcholu a najednou se nedaří. Pak má sto chutí se na to vykašlat. Hrozně moc to ubíjí,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. Podolí 17:05 3. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český vytrvalostní plavec Jan Micka | Zdroj: Profimedia

„Limit na patnáctistovku na mistrovství Evropy je zhruba 15 minut a 9 vteřin a já jsem teď zaplaval 15 minut 41 vteřin, což je hrozně moc,“ přiznává vytrvalostní plavec Jan Micka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž o konci velké kariéry Jana Micky

Půl minuty za limitem na vrcholnou akci na trati 1500 metrů volným způsobem bylo pro českého kraulaře skoro nemyslitelné. Vždyť byl dříve i ve finále mistrovství světa a těsně za medailí na evropském šampionátu.

Ale teď cítí, že jdou jeho výkony za poslední rok a půl strmě dolů. „Bohužel jsem druhý, byl to poslední pokus pro naplnění limitu na Evropu. Bohužel se mi nepodařilo splnit ani limit pro reprezentaci, což je poprvé po jedenácti letech na špici. Je to pro mě hodně velký pád, hodně velká rána.“

Na mistrovství světa si pohoršil, přesto byl spokojený. ‚Mám teď novou motivaci,‘ pochvaluje si plavec Micka Číst článek

Micka teď přivyká hodně nepříjemnému pocitu, kdy vidí své někdejší soupeře, se kterými se měřil a trénoval, jak slaví medaile na velkých akcích, zatímco on pozvolna mizí ze scény.

„Ubírá mi to sílu, chuť a motivaci. Je to těžké. Člověk je na nějakém vrcholu a najednou se nedaří. Pak má sto chutí se na to vykašlat. Hrozně moc to ubíjí,“ říká skleslým hlasem.

Už v minulosti Micka zvažoval co dál, kdyby se přestalo dařit. Přemýšlel nad prací v některé ze složek integrovaného záchranného systému. Teď mu varianta, že by chodil místo plavání do práce, dává čím dál větší smysl.

„Tenhle půlrok jsem dostal skvělou pracovní nabídku, která se neodmítá,“ dodává český plavec o nové pozici, o níž zatím nechce mluvit.