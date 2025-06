Další změna olympijského programu. V Los Angeles 2028 budou všechny plavecké padesátimetrové sprinty

Další změnou olympijského programu je zařazení padesátimetrových plaveckých sprintů na hry. Dosud tam byl jen kraul, od příštích Her v Los Angeles 2028 se na padesátce budou plavat i znak, prsa a motýlek. Zatímco někteří nad tím jásají, jiní se bojí důsledků poměrně podstatné změny. Praha 19:07 10. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistrovství světa v krátkém bazénu 2024 v Budapešti | Foto: Robert Hegedu | Zdroj: EPA / Profimedia

„Upřímně přidání padesátek na olympiádu vnímám osobně jako velké štěstí. Obzvláště, když se přidaly zrovna v době, kdy jsem se rozhodla na ně připravovat,“ raduje se česká rekordmanka mezi motýlkářkami Daryna Nabojčenko. Ta se specializuje na krátké tratě, takže dosud měla možnost plavat na olympijských hrách jen na stovce. Teď bude mít hned dvě možnosti.

„Padesátkaři jsou opravdu perfekcionisti. Ne každý to dokáže, ne každý to zvládne zaplavat v takové rychlosti perfektně, co si budeme povídat. Díky těm padesátkám na olympiádě se dokáže víc pochopit a ukázat, co doopravdy padesátka je. Teď už jsme taky olympijská disciplína, takže nám nikdo nemůže nic říct,“ naráží Nabojčenko na to, že v plaveckém světě byl krátký sprint trochu přehlížený.

Právě ona a s ní Barbora Janíčková jsou největšími českými nadějemi na krátkých tratích.

Dvě strany mince

Co ale někomu přidá, může jiným ubrat. „Nejsem příznivcem rozšíření počtu plaveckých disciplín na olympijských hrách v Los Angeles. V případě, že se nenavýší kvóta účastnických sportovců, tak s růstem počtu plaveckých disciplín se probojuje méně sportovců na olympijské hry v jednotlivých disciplínách.

To pro země našeho typu, kdy se neřadíme mezi rozvojové země, ale zároveň nejsme velmocí, bude mít velice negativní dopad. Především v počtu kvalifikovaných sportovců, protože ty již tak tvrdé limity ještě porostou,“ říká šéf českého plavání Jakub Tesárek.

Podobně to vidí i Simona Rushton, která ještě před pár lety s příjmením Baumrtová doufala, že si právě znakařskou padesátku na olympijských hrách zaplave. „Je to hrozně sporné. Vždy jsem cítila, že je to nefér, že na olympiádě byla jen padesátka kraul a všechny ostatní tam chyběly. Teď je to férovější, jsou tam všechny. Myslím si ale, že to má i negativní stránku, že to může stát spoustu míst pro třeba rozvojové státy,“ říká Rushton.

Dalším protiargumentem je výuka plavání dětí. Popularizace sprintů totiž nepomáhá tomu, aby se v nižším věku naučili správnou techniku.