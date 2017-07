Plavci i v Budapešti houfně vylepšují světové rekordy. Ještě nevyčerpali možnosti, říká trenér Perna

Světový rekord má ve všech sportech velkou váhu, jen v plavání ho veřejnost docení o něco méně. Bez nadsázky totiž padne každý den mistrovství světa. Výkony všech plavců se každé dva roky výrazně zlepšují a to, co by jim před deseti lety stačilo na medaili, je teď příliš pomalé na postup z rozplavby. Budapešť 18:47 27. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brit Adam Peaty zlepšil světový rekord na 50 metrů prsa o půl sekundy | Foto: Reuters

„Na mém prvním MS padlo snad 35 nebo 40 rekordů. Ráno v rozplavbách padaly rekordy jak na běžícím pásu, někdo v rozplavbě udělal světový rekord, radoval se a o dvě minuty později padl další. Pak už jsme jen tak zatleskali,“ vrací se motýlkář Jan Šefl do roku 2009.

Tehdejší plavecké MS znehodnotilo zvuk světového rekordu, protože se mohly používat rychlejší celotělové plavky. Ty sice byly následně zakázány, ale proud rekordů se tím nezastavil.

„Na tomto šampionátu jsou silnější prsové disciplíny. Adam Peaty smazal světové rekordy v padesátce, posunul je o půl vteřiny, což je úplně šílené,“ připomíná Šefl Brita a jeho těžko uvěřitelné zlepšení. Na 26 sekundách dokázal ubrat pět desetin.

Zlepšují se i Češi

Lidské možnosti jsou tak zjevně v plavání ještě mnohem dál než v tom, co dokáží současní sportovci. „Myslím, že světové rekordy padají z nevyčerpanosti možností, ale těžko říct, jak dlouho to bude trvat. Myslím, že ještě několik let budeme svědky takových šampionátů, kde to rekordy okoření a pozvednou o level výš,“ přemýšlí trenér české reprezentace Vlastimír Perna.

Pernovi koření šampionát i české rekordy, zatím reprezentanti zaplavali tři. I když jsou od světových maxim často hodně vzdálené, čeští plavci se k nim upínají.

„Myslím, že pro každého je to důležité, že je vidět, že se posouvá. Ať je to ve sportu nebo v práci, tak nechcete zůstat na stejném místě. Každý by měl někam směřovat a v plavání to jsou osobáky,“ připomíná Simona Baumrtová svá osobní maxima, která jsou vzhledem k neustálému zlepšování plavců také rekordy českými.