Plavec Jan Micka kvůli nemoci nestihne kvalifikaci na mistrovství Evropy, doufá v náhradní termín

Mistrovství Evropy ve Skotsku bude hlavním vrcholem této plavecké sezóny a je možné, že nejlepší Čech Jan Micka si na něm nezazárodí. Od této sezóny totiž platí, že se plavci mohou nominovat na vrchol sezóny pouze na českém poháru, který bude za týden v Pardubicích. A tam Micka plavat nebude. Praha 19:22 20. května 2018

„Poslední zhruba měsíc jsem pořádně netrénoval, dá se říct, že spíš vůbec. Byl jsem věčně nemocný, měl jsem týden vysoké horečky,“ popisuje pro Radiožurnál své problémy plavec Jan Micka.

Tenhle tréninkový výpadek je pro českého vytrvalce hodně důležitý. Za tu dobu by naplaval asi dvě stě až tři sta kilometrů, ale místo toho se trápil s únavou a vysokými teplotami a až po českém poháru dobere antibiotika.

Micka patří ve své oblíbené disciplíně na 1 500 metrů k nejlepším na světě, jenže s takovým mankem by kvalifikace mohla být problémem.

„Když si vzpomenu před čtyřmi roky, tak jsem pět měsíců nesportoval kvůli zranění ramene a pak během tří týdnů tréninku jsem splnil limit na Evropu a za další měsíc jsem byl na mistrovství pátý. Takže věřím, že bych ten limit tady mohl zaplavat, byť by to bylo s odřenými ušima. Rozhodli jsme se ale s paní Passerovou, že bude lepší to vynechat,“ jmenuje Jan Micka svoji trenérku z pražského USK.

Náhradní termín pro nemocné

S tou teď bude doufat v záchranný mechanismus pro podobné případy, jak ho do projektu napsal šéftrenér reprezentace Vlastimír Perna.

„Vím, že já speciálně jsem se na to před rokem pana Perny ptal, protože já do všeho rýpu, všechno chci vědět, tak jsem se ho ptal, jak to bude v případě, že bude někdo nemocný. Pan Perna mi říkal, že když bude někdo nemocný, tak že se s tím počítalo a že by pro něj byl dán náhradní termín,“ vysvětluje Micka.

Vedení reprezentace se rozhodlo, že nastaví limit tak, aby jeli na šampionát pouze ti, co mají šanci alespoň na semifinále, takže limitem je čas šestnáctého z posledního mistrovství Evropy v dlouhém bazénu.

Přitom stačí zaplavat požadovaný výkon v jakékoliv disciplíně a na zrovna ve své hlavní, čehož by právě elitní vytrvalec využil.

„Věřil jsem tomu, že 1500 metrů bude hodně těžkých, protože tam je hodně těžký čas. Takový čas nejde plavat jen tak na lusknutí prstu. Na druhou stranu je tam ještě osmistovka a ten limit na ní je rovných osm minut a to už mi nepřišlo tak těžký. To je čas, který bych mohl dát i s tím, že jsem dva týdny potrénoval,“ vypočítává Micka, který teď bude zjišťovat, jak se na šampionát do Skotska probojovat.