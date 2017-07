Plavec Micka skončil na mistrovství světa na trati 1500 metrů volným způsobem osmý

Micka se do finále probojoval s čtvrtým nejrychlejším časem, kdy vytvořil nový český rekord 14:55,10. Ve finále měl zaplaval čas 15:09,28, což stačilo na poslední osmou pozici.

„Neměl jsem sílu na to, abych tam znovu něco vykouzlil. Jsem hrozně rád za rekord. To, že jsem šel čtvrtý do finále, to už mi nikdo nevezme. Byl jsem sice poslední ve finále, ale byl jsem osmý a jsem spokojený. Jsem hrozně rád,“ hodnotil pro Radiožurnál Micka.

Mistrovství světa v plaveckých sportech v Budapešti:

Bazénové plavání - finále:

Muži:

1500 m v. zp.: 1. Paltrinieri (It.) 14:35,85, 2. Romančuk (Ukr.) 14:37,14, 3. Horton (Austr.) 14:47,70, 4. Detti (It.) 14:52,07, 5. Christiansen (Nor.) 14:54,58, 6. Frolov (Ukr.) 14:55,10, ...8. Micka (ČR) 15:09,28 (v rozplavbě 14:55,10 - český rekord).